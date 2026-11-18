Nowy most nad Kanałem Żerańskim i przebudowa ulicy Zdziarskiej

Szykowane przedsięwzięcie drogowe rozciągnie się wzdłuż ulicy Zdziarskiej, na odcinku pomiędzy Ostródzką a Płochocińską. Kluczowym punktem tego zadania jest wzniesienie nowego mostu nad Kanałem Żerańskim. Zgodnie z założeniami na przeprawie znajdzie się jedna jezdnia wyposażona w pojedynczy pas ruchu dla każdego kierunku.

Sama konstrukcja mostowa to jednak tylko część większego planu. Zwycięzca przetargu zajmie się także zaprojektowaniem nowego skrzyżowania ulic Zdziarskiej i Płochocińskiej, wytyczeniem chodników, wpięciem tras w istniejącą sieć dróg rowerowych oraz zaplanowaniem nasadzeń zieleni. Całkowity dystans nowo projektowanego układu drogowego sięgnie około dwóch kilometrów.

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W Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta (SZRM) otwarto już koperty z propozycjami w przetargu dotyczącym stworzenia dokumentacji projektowej dla przyszłej przeprawy. Chęć realizacji tego zamówienia wyraziło osiem przedsiębiorstw. Najniższą kwotę w wysokości ponad 2,3 mln zł zaproponowała firma DROGPROJEKT, natomiast najdroższą ofertę, opiewającą na niemal 3,3 mln zł, przedstawił Egis Poland.

„Projekty przetargowe zostały już złożone. Teraz trwa weryfikacja przedstawionej nam dokumentacji. Idealnie byłoby podpisać umowę jeszcze w grudniu br. Musimy jednak brać pod uwagę potencjalne odwołania, które przysługują uczestnikom przetargu. Najpóźniej umowa powinna być podpisana na początku 2027 r., w styczniu” - mówi w rozmowie z „Super Expressem” Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka prasowa SZRM.

Ostateczny kształt przeprawy oraz dokładna trasa dojazdowych jezdni pozostają na tym etapie kwestią otwartą. Rozstrzygnięcia w tej sprawie są kluczowe zwłaszcza dla osób zamieszkujących rejon bardzo wąskiej ulicy Przy Kanale. Wytyczenie nowej trasy tym korytarzem, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego układu drogowego, wiązałoby się z ryzykiem ingerencji w przylegające do ulicy prywatne posesje.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca od chwili zawarcia kontraktu otrzyma dokładnie 30 miesięcy, co daje dwa i pół roku na dostarczenie kompletu dokumentów do stołecznego zarządu. Dopiero po zakończeniu tego etapu urzędnicy rozpoczną poszukiwania firmy odpowiedzialnej za właściwe roboty budowlane.

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W miejskim budżecie zabezpieczono już fundusze na poczet prac projektowych, które rozpisano na lata 2026–2029. Takie ramy finansowe nie są jednak równoznaczne z tym, że sama przeprawa powstanie do 2029 roku. Obecnie urzędnicy nie wskazują jeszcze szacunkowych kosztów robót budowlanych ani daty wbicia pierwszej łopaty.

„Informacje te będziemy mieli dopiero po zapoznaniu się z dokumentacją projektową. Co do kosztów, także trudno określić ile może kosztować przeprawa. Nasze inwestycje kosztują przeważnie od kilku, do kilkudziesięciu milionów złotych” - dodaje rzeczniczka SZRM-u.

Plany wzniesienia mostu na wysokości ulicy Zdziarskiej ogłosił w maju prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Włodarz stolicy argumentował wówczas, że nowa przeprawa połączona z całym zapleczem drogowym w dużym stopniu usprawni komunikację i codzienne przemieszczanie się po terenie Białołęki.