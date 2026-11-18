Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Warszawie

Na wszystkich warszawskich stacjach pomiarowych stan powietrza jest dziś bardzo dobry i dobry. Przechodzący nad Polską układ niskiego ciśnienia przyniósł ze sobą odświeżające podmuchy wiatru oraz deszcz, który działa jak naturalny filtr spłukujący zanieczyszczenia. Dym z domowych kominów i paliwo spalane w rurach wydechowych samochodów nie pozostają przy ziemi, lecz są na bieżąco rozpraszane w atmosferze. Dzięki temu mieszkańcy stolicy mają dziś doskonałe warunki do spędzania czasu na wolnym powietrzu bez obaw o swoje zdrowie.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobową normę dopuszczalną dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³. W przypadku drobniejszego pyłu PM2.5 polska norma roczna wynosi 20 µg/m³, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³. Dzisiejsze odczyty na warszawskich stacjach wyraźnie pokazują, że stężenia pyłów są niski i nie zagrażają zdrowiu.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych punktów pomiarowych w stolicy:

Warszawa, Al. Niepodległości (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 17.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, co stanowi ok. 35% dobowej normy), PM2.5: 14.8 µg/m³ (indeks: dobry). Ogólny indeks stacji określono jako dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 17.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, co stanowi ok. 35% dobowej normy), PM2.5: 14.8 µg/m³ (indeks: dobry). Ogólny indeks stacji określono jako dobry. Warszawa, ul. Tołstoja (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 14.3 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: 12.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji to bardzo dobry.

(pomiar z godz. 07:00) – PM10: 14.3 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: 12.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji to bardzo dobry. Warszawa, ul. Wokalna (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 11.2 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: 10.5 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji wynosi bardzo dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 11.2 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: 10.5 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji wynosi bardzo dobry. Warszawa, ul. Kondratowicza (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 17.7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, czyli ok. 35% dobowej normy), PM2.5: 14.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji to dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 17.7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, czyli ok. 35% dobowej normy), PM2.5: 14.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji to dobry. Warszawa, ul. Chrościckiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 19.3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, poniżej 39% normy dobowej), PM2.5: 18.1 µg/m³. Ogólny indeks stacji określono jako bardzo dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 19.3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, poniżej 39% normy dobowej), PM2.5: 18.1 µg/m³. Ogólny indeks stacji określono jako bardzo dobry. Warszawa, ul. Bajkowa (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 15.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 14.1 µg/m³. Ogólny indeks stacji to bardzo dobry.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 15.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 14.1 µg/m³. Ogólny indeks stacji to bardzo dobry. Warszawa, ul. Grochowska (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 13.1 µg/m³, PM2.5: 12.6 µg/m³.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 13.1 µg/m³, PM2.5: 12.6 µg/m³. Warszawa, Al. Solidarności (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 8.4 µg/m³, PM2.5: 8.3 µg/m³. To najniższy i najbardziej komfortowy odczyt w stolicy.

Wszystkie zarejestrowane wartości pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 pozostają w bezpiecznym przedziale, daleko poniżej progów ostrzegawczych.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje wtedy, gdy dym z domowych pieców i spalin samochodowych miesza się z wilgotnym powietrzem. Kiedy nie ma wiatru, te niebezpieczne cząsteczki wiszą nisko nad ziemią i osiadają w naszych płucach. Przy dynamicznej, wietrznej pogodzie zanieczyszczenia są jednak szybko usuwane z miasta. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: przed wyjściem na trening lub dłuższą aktywność na zewnątrz zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza, aby chronić zdrowie swoje i swojej rodziny.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie