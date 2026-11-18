Kiedy i na jakim odcinku pojawi się deptak?

Wyłączony z ruchu samochodowego zostanie odcinek obejmujący Krakowskie Przedmieście oraz krótki fragment Nowego Światu od ulicy Miodowej aż do Świętokrzyskiej. Ograniczenia zaczną obowiązywać w noce z piątku na sobotę, a tradycyjny ruch aut oraz komunikacji miejskiej powróci na te ulice w poniedziałki o świcie.

Piesi będą mogli bezpiecznie spacerować zamkniętym odcinkiem w następujące terminy:

21-22 listopada ,

, 28-29 listopada.

Gdzie staną zapory i jakie będą utrudnienia dla kierowców?

Aby skutecznie zablokować możliwość wjazdu nieuprawnionym pojazdom, fizyczne zapory zostaną ustawione na kluczowych skrzyżowaniach w rejonie Traktu Królewskiego. Służby zablokują wjazd między innymi na połączeniu Świętokrzyskiej z Nowym Światem, Miodowej z Senatorską oraz na skrzyżowaniach Krakowskiego Przedmieścia z ulicami Królewską, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Karową, Ossolińskich i Skwerem Hoovera.

Zmiany w organizacji ruchu dotkną bezpośrednio kierowców podróżujących po tej części Śródmieścia:

Na ulicy Bednarskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy oraz bezwzględny zakaz zatrzymywania się.

oraz bezwzględny zakaz zatrzymywania się. W weekendy obowiązywać będzie również całkowity zakaz wjazdu na ulicę Podwale .

. Na zamkniętym odcinku dozwolony będzie wyłącznie ruch pieszy oraz rowerowy.

Zmienione trasy autobusów komunikacji miejskiej

W związku z zamknięciem przejazdu Krakowskim Przedmieściem, autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną skierowane na trasy objazdowe. Zmiany obejmą linie 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 oraz nocną N44. Transport zbiorowy będzie kursował głównie przez Plac Piłsudskiego.

Poszczególne linie pojadą następującymi trasami: