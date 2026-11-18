Wszystko wydarzyło się w piątek, 7 sierpnia, tuż przed godziną 22. Właścicielka firmy zlokalizowanej przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie, pani Maria (imię zmienione), szykowała się już do powrotu do domu. Starsza kobieta zamierzała jedynie zamknąć magazyn, gdy niespodziewanie usłyszała odgłosy świadczące o czyjejś obecności w budynku. Była tym bardzo zaskoczona, ponieważ o tak późnej porze nikt nie powinien tam przebywać. Ruszyła więc sprawdzić sytuację, nie mając pojęcia, że za moment przeżyje prawdziwe piekło.

– Krzyknęłam: „Kto tam?” – wspomina w rozmowie z „Super Expressem”.

Po wyjściu z pomieszczenia magazynowego natychmiast została zaatakowana przez mężczyzn przypominających funkcjonariuszy pododdziału antyterrorystycznego. Posiadali oni mundury, specjalistyczny sprzęt oraz obiekt wyglądający jak broń, co miało upozorować profesjonalną operację policyjną. Mimo ogromnego zaskoczenia, napadnięta szybko zorientowała się, że coś się nie zgadza.

– „Ja nie jestem terrorystką!” – powiedziałam. Myślę sobie: bandziory przebrane! Wiedziałam, że tak się nie zachowuje policja – opowiada pani Maria.

Ofiara nie miała jednak żadnej drogi odwrotu. Agresorzy szybko ją obezwładnili, związali jej dłonie za pomocą plastikowej opaski zaciskowej i używając siły, zawlekli do pomieszczenia biurowego.

– Buty nawet pogubiłam, bo już mnie ciągnęli – wspomina.

Brutalny napad na Mokotowie. Fałszywi policjanci bili i kopali starszą kobietę

W biurze napastnicy umieścili skrępowaną właścicielkę na fotelu i otoczyli ją. Jeden z przestępców, wyposażony w przedmiot imitujący pistolet, został wyznaczony do jej pilnowania, a reszta grupy przystąpiła do plądrowania lokalu. Pani Maria podjęła próbę obrony i zaczęła się szarpać. Próbowała kopać pilnującego ją mężczyznę, a także szturchała stopą jego broń, by zweryfikować jej autentyczność. Postawa kobiety wywołała wściekłość u jednego ze sprawców.

– Powiedział: „Nie będę jej pilnował, bo ona jest agresywna” – relacjonuje kobieta.

Wówczas agresja przestępców przybrała na sile. Mężczyźni zrzucili bezbronną seniorkę na podłogę, po czym zaczęli ją szarpać i kopać. Straszyły ją także oblaniem twarzy żrącym środkiem, a kobieta obawiała się spełnienia tych gróźb. Policyjne ustalenia wskazują, że sprawcy przez kilka godzin wyzywali pokrzywdzoną i kierowali pod jej adresem groźby.

– To była masakra, naprawdę. To było straszne – opowiada pani Maria, wracając pamięcią do dramatycznych wydarzeń.

Przed atakiem na właścicielkę, sześcioosobowa grupa przebrana za policjantów unieszkodliwiła dwóch innych mężczyzn. Pierwszą ofiarą padł pracownik ochrony, którego zaskoczono, skrępowano plastikową opaską i zamknięto w toalecie. Początkowo ochroniarz był pewien, że uczestniczy w prawdziwej akcji służb. Niedługo potem przestępcy dostrzegli pracownika sąsiedniego sklepu wychodzącego ze śmieciami, którego również sterroryzowali, związali i umieścili w tym samym miejscu. Pozbawiając obu mężczyzn szans na wezwanie ratunku, napastnicy przejęli pełną kontrolę nad obiektem i swobodnie go przeszukiwali, podczas gdy ich kompani znęcali się nad seniorką.

Kradzież przy Domaniewskiej w Warszawie. Z sejfu zniknęło ponad półtora miliona złotych

W czasie gdy część grupy terroryzowała panią Marię, ich wspólnicy dokładnie przeszukiwali kolejne pomieszczenia firmy. Sprawcy otwierali wszystkie drzwi i opróżniali szuflady w poszukiwaniu gotówki. Ostatecznie udało im się sforsować sejf, w którym ukryty był ogromny majątek.

Według relacji przekazanej śledczym przez pokrzywdzoną, łupem złodziei padło 600 tys. zł w gotówce, a także 10 tys. euro oraz 2 tys. dolarów. Przestępcy ukradli również złoto, biżuterię i cenne zegarki wyceniane na około milion złotych, wśród których znajdowały się ważne dla pani Marii pamiątki rodzinne po zmarłej matce. Śledczy z prokuratury potwierdzają, że całkowite straty wyniosły 1,6 mln zł, 10 tys. euro i 2 tys. dolarów.

Właścicielka przechowywała kosztowności w siedzibie firmy, wierząc, że w strzeżonym budynku są one bezpieczniejsze niż w prywatnym mieszkaniu. W rzeczywistości jednak pracownik ochrony został obezwładniony przez sprawców, zanim w ogóle zdążył ostrzec swoją szefową o niebezpieczeństwie.

Po zrabowaniu gotówki oraz kosztowności przestępcy nie zdecydowali się na uwolnienie seniorki. Zamiast tego zawlekli ją z powrotem do magazynu i przytwierdzili jej związane dłonie do metalowego regału, po czym zbiegli z miejsca przestępstwa ze zdobytym majątkiem.

Jak uwolniła się napadnięta właścicielka firmy? Relacja poszkodowanej seniorki

Porzucona w magazynie pani Maria nie mogła liczyć na niczyją pomoc, ponieważ ochroniarz oraz pracownik sklepu wciąż byli zamknięci. Kobieta zrozumiała, że jej jedyną szansą jest samodzielne oswobodzenie się z więzów.

Seniorka postanowiła przeciąć plastikowy zacisk, wykorzystując w tym celu leżący nieopodal przedmiot oraz metalowe elementy regału. Mimo potwornego bólu wywołanego wrzynającym się w ciało plastikiem, kobieta zdołała w końcu zerwać krępujące ją więzy.

– Ręce miałam takie jak balony. Ja byłam skłonna złamać sobie tę rękę, żeby się wydostać. Wie pan, jak adrenalina działa? – opowiada pani Maria.

Dopiero po uwolnieniu się poszkodowana wezwała na miejsce prawdziwą policję. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i prowadzili oględziny również w trakcie weekendu, a będąca w szoku właścicielka nie umiała od razu określić skali kradzieży.

– Dopiero potem mówię: zginęło dużo, bardzo dużo pieniędzy. I złoto, i biżuteria, i wszystko – wspomina.

Gang fałszywych policjantów rozbity przez KSP. Ukradli łącznie blisko 14 milionów złotych

Napad na warszawskim Mokotowie stanowił część większej serii przestępstw. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Członkowie gangu od marca do września 2026 roku dokonywali brutalnych napadów na terenie całego kraju, wykorzystując metodę na policjanta.

– Sprawcy działali w konfiguracjach wieloosobowych, posługiwali się różnymi pojazdami, które imitowały nieoznakowane samochody Policji, a nadto posiadali umundurowanie i inne przedmioty, które pokrzywdzeni oceniali jako elementy wyposażenia policyjnego, a w tym jako broń palną – informuje prokurator Radosław Cieśliński w odpowiedzi przesłanej naszej redakcji.

Wszystkie ataki cechowało dokładne zaplanowanie, a celem stawali się ludzie dysponujący dużymi zasobami gotówki i kosztowności. Śledczy wciąż ustalają, skąd grupa czerpała wiedzę o majątku swoich ofiar. Ustalono natomiast, że niektórych poszkodowanych uprowadzano i przywiązywano do drzew w lasach, a suma strat ze wszystkich badanych napadów dochodzi do niemal 14 mln zł.

Wieloletnie działania operacyjne funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do skoordynowanej akcji przeprowadzonej 28 października. Zatrzymano wówczas trzech podejrzanych mężczyzn, którymi okazali się Robert J., Radosław R. oraz Piotr S. W trakcie przeszukań policjanci znaleźli policyjne mundury, atrapy broni, kamizelki kuloodporne, auto udające nieoznakowany radiowóz i około 100 tys. zł, a wszyscy trzej mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Śledztwo wciąż jednak trwa. Z ustaleń prokuratury wynika, że choć Robert J. oraz Radosław R. kierowali działaniami grupy, to w samych napadach brały udział także inne, niezidentyfikowane dotąd osoby.

– Cały czas są prowadzone czynności procesowe i inne działania ukierunkowane na ustalenie tożsamości współsprawców – podkreśla prokurator Cieśliński.

Aresztowanie trójki mężczyzn nie zamyka więc postępowania, a śledczy nadal sprawdzają dokładną liczbę członków gangu oraz szanse na odzyskanie skradzionego mienia. Sama pani Maria cieszy się przede wszystkim z tego, że uszła z życiem i mimo pozostawienia jej w więzach w magazynie zdołała wezwać ratunek. Traumatyczne przeżycia z tamtej nocy pozostaną jednak w jej pamięci na długi czas.