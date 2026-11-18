Sprawdź objazdy podczas remontu na Włochach

Zamknięcie wyznaczonego odcinka oznacza konieczność skorzystania z tras alternatywnych. Na czas prac wszystkie boczne drogi odchodzące od remontowanego fragmentu stracą bezpośrednie połączenie z ulicą Na Skraju. Dodatkowo na całym objętym pracami odcinku będzie obowiązywał całkowity zakaz parkowania.

Drogowcy wyznaczyli trasy zastępcze, które poprowadzą kierowców okolicznymi ulicami oraz przez teren sąsiedniego Raszyna.

Główny objazd wyznaczono ulicami Raszyna: Aleją Krakowską, Młynarską, Lotniczą, 19 Kwietnia oraz Działkową do ulicy Kinetycznej w Warszawie.

w Warszawie. Kierowcy zmierzający do stolicy mogą skręcić na objazd wcześniej, wybierając raszyńską ulicę Szkolną .

. Od strony Alei Krakowskiej dojazd ulicą Na Skraju będzie możliwy wyłącznie do ulicy Hipolitowo .

. Jadący od strony Palucha za wiaduktem będą musieli zawrócić, aby dojechać do Kinetycznej .

. Objazd z ulicy Kinetycznej poprowadzi pod wiaduktem, a następnie górą nad trasą S2 w stronę ulicy Paluch.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Wstrzymanie ruchu kołowego na ulicy Na Skraju wymagało także wprowadzenia zmian w kursowaniu autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. Core trasy zmieni linia dzienna, a jeden z przystanków zostanie pominięty przez autobus nocny.