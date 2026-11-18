Sprawdź objazdy podczas remontu na Włochach
Zamknięcie wyznaczonego odcinka oznacza konieczność skorzystania z tras alternatywnych. Na czas prac wszystkie boczne drogi odchodzące od remontowanego fragmentu stracą bezpośrednie połączenie z ulicą Na Skraju. Dodatkowo na całym objętym pracami odcinku będzie obowiązywał całkowity zakaz parkowania.
Drogowcy wyznaczyli trasy zastępcze, które poprowadzą kierowców okolicznymi ulicami oraz przez teren sąsiedniego Raszyna.
- Główny objazd wyznaczono ulicami Raszyna: Aleją Krakowską, Młynarską, Lotniczą, 19 Kwietnia oraz Działkową do ulicy Kinetycznej w Warszawie.
- Kierowcy zmierzający do stolicy mogą skręcić na objazd wcześniej, wybierając raszyńską ulicę Szkolną.
- Od strony Alei Krakowskiej dojazd ulicą Na Skraju będzie możliwy wyłącznie do ulicy Hipolitowo.
- Jadący od strony Palucha za wiaduktem będą musieli zawrócić, aby dojechać do Kinetycznej.
- Objazd z ulicy Kinetycznej poprowadzi pod wiaduktem, a następnie górą nad trasą S2 w stronę ulicy Paluch.
Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej
Wstrzymanie ruchu kołowego na ulicy Na Skraju wymagało także wprowadzenia zmian w kursowaniu autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. Core trasy zmieni linia dzienna, a jeden z przystanków zostanie pominięty przez autobus nocny.
- Autobusy linii 124 jadące z pętli P+R Al. Krakowska pojadą trasą zmienioną przez Aleję Krakowską do Raszyna, a dalej ulicami: Młynarską, Lotniczą, Wesołą, Olszową, 19 Kwietnia i Działkową do wiaduktu nad trasą S2.
- Autobusy nocne linii N88 w czasie prowadzenia prac frezarskich nie będą podjeżdżały do przystanku Ogrody Działkowe Na Skraju.