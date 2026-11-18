Miejski Sylwester w Warszawie 2026. Stanowisko stołecznego ratusza

Od wybuchu pandemii władze stolicy Polski zrezygnowały z przygotowywania masowej zabawy sylwestrowej. Z tego powodu osoby pragnące świętować ostatni dzień roku muszą organizować sobie czas we własnym zakresie. Zapytaliśmy rzeczniczkę warszawskiego ratusza, czy w bieżącym roku nastąpi zmiana tego trendu.

„M.st. Warszawa, podobnie jak w latach ubiegłych, nie organizuje żadnej masowej imprezy sylwestrowej” - przekazał w oficjalnym komunikacie Wydział Prasowy Urzędu Miasta.

Stołeczni urzędnicy zbywają milczeniem kwestię przyczyn takiego kroku. W poprzednich latach brak zabawy tłumaczono między innymi pandemią COVID-19, troską o ukraińskich uchodźców wojennych oraz stanem miejskich finansów w roku 2023.

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Historia Sylwestra w Warszawie. Gdzie dawniej odbywały się koncerty?

Mimo że przez ostatnie lata mieszkańcy przyzwyczaili się do braku głównej zabawy sylwestrowej, wcześniej wielka masowa impreza w stolicy stanowiła standard. Wydarzeniu nierzadko towarzyszyła transmisja w jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych, co skutecznie przyciągało na warszawską scenę najpopularniejszych artystów chcących wspólnie powitać nowy rok.

Scenę ustawiano w rozmaitych punktach stolicy, począwszy od placu Zamkowego, przez place Defilad, Konstytucji i Bankowy, aż po błonia Stadionu Narodowego.

Wyjątkowy rozmach towarzyszył zabawie na przełomie stuleci. W 1999 roku miejskiego Sylwestra zorganizowano równolegle w dwóch punktach, czyli na placu Zamkowym oraz przed gmachem Teatru Wielkiego. Następnie, już u progu obecnego wieku, przez kilka kolejnych lat scenę koncertową rozstawiano w ścisłym centrum miasta na placu Defilad.

Z kolei w okresie od 2016 do 2019 roku relacje z placu Bankowego przeprowadzała stacja TVN.

Z organizacji wielkich koncertów nie wycofują się natomiast inne duże ośrodki miejskie w Polsce. W tym roku „Sylwestrowa Moc Przebojów” stacji Polsat zagości we Wrocławiu, z kolei „Sylwester z Dwójką” po raz kolejny zawita do Katowic.

Obecnie trudno przewidzieć, czy plenerowe obchody 31 grudnia kiedykolwiek wrócą na ulice Warszawy. Niewykluczone, że nastąpi to dopiero po uspokojeniu sytuacji międzynarodowej lub po zmianie na szczytach władzy. Warto przypomnieć, że miejskich imprez sylwestrowych nie organizowano także w czasach, gdy stolicą rządził Lech Kaczyński.