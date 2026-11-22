Atak nożem na warszawskich Bielanach. Młody mężczyzna ranił partnera matki

W sobotę, 21 listopada, około godziny 14 na warszawskich Bielanach interweniowały liczne służby ratunkowe. Wstępne informacje wskazują, że w budynku przy ulicy Raduńskiej wybuchła ostra sprzeczka między młodym mężczyzną a partnerem jego matki. Słowna wymiana zdań szybko przerodziła się w fizyczną przemoc. W trakcie kłótni młodszy uczestnik awantury chwycił za ostre narzędzie i zaatakował starszego mężczyznę, zadając mu ranę w okolicy ucha.

Przedstawiciele stołecznej policji oficjalnie potwierdzają informacje o groźnym zdarzeniu na warszawskich Bielanach.

- Zgłoszenie dotyczyło awantury, podczas której 24-letni obywatel Białorusi przy użyciu noża ranił w ucho drugiego obywatela Białorusi w wieku 39 lat. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Jego stan nie zagrażał życiu - przekazał mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Policja bada okoliczności krwawej awantury obywateli Białorusi

Dokładne przyczyny tego rodzinnego konfliktu pozostają na ten moment nieznane. Funkcjonariusze policji będą teraz ustalać dokładny przebieg zdarzenia i sprawdzać, czy 24-letni napastnik faktycznie zamierzał odciąć ucho swojemu 39-letniemu rodakowi.