Pożar przy trasie S7 w miejscowości Oczesały. Płonęły trzy ciężarówki

Służby ratunkowe otrzymały informację o objętych ogniem samochodach ciężarowych dokładnie o godzinie 5.16.

- Zawiadomiła nas osoba, która przejeżdżała trasą S7 - poinformował mł. kpt. Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Samochody były zaparkowane przed siedzibą jednej z firm, która znajduje się przy drodze lokalnej biegnącej wzdłuż trasy S7 na terenie wsi Oczesały w gminie Belsk Duży.

W momencie przyjazdu zastępów straży pożarnej, trzy spośród sześciu stojących tam ciężarówek były już całkowicie objęte ogniem. Ratownikom udało się jednak opanować sytuację na tyle szybko, że płomienie nie zdążyły przenieść się na pozostałe zaparkowane obok maszyny.

Policja ustala przyczyny pożaru ciężarówek w gminie Belsk Duży

W tym groźnie wyglądającym zdarzeniu żadna osoba nie odniosła obrażeń.

Z naszych ustaleń wynika, że podczas akcji gaśniczej na terenie posesji nie było właściciela spalonych maszyn. Ustalono dotychczas jedynie to, że ciężarówki figurowały w rejestrze jako własność osoby prywatnej.

Na ten moment nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia. Dokładne okoliczności i przyczyny tego pożaru wyjaśniają teraz miejscowi policjanci.