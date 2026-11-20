W czwartek, 19 listopada, oficjalnie ogłoszono harmonogram wydarzeń inaugurujących działalność placówki. Podczas spotkania władze stolicy oraz reprezentanci Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy przybliżyli nową funkcję zmodernizowanego obiektu.

Odnowiona Tęcza wykracza poza ramy typowego kina studyjnego. Twórcy tego miejsca zamierzają połączyć seanse filmowe z teatrem, muzyką, wystawami, a także działaniami edukacyjnymi i integracją lokalnej społeczności.

Tilda Swinton uświetni otwarcie kina Tęcza w Warszawie

Głównym punktem programu będzie sobotni wieczór, 28 listopada, kiedy to widzowie obejrzą film „Orlando”. Na tym wyjątkowym pokazie osobiście pojawi się grająca tytułową postać Tilda Swinton.

Wizyta brytyjskiej gwiazdy, która ma na swoim koncie Oscara, nada reaktywacji żoliborskiego kina Tęcza prestiżową, międzynarodową rangę.

Wspomniane dzieło to filmowa adaptacja książki autorstwa Virginii Woolf. Obraz ten zapisał się w historii jako klasyka europejskiej kinematografii z początku lat 90. oraz jedna z najważniejszych ról w dorobku Tildy Swinton.

W udostępnionych materiałach prasowych zabrakło jednak dokładnych informacji o przebiegu spotkania z gwiazdą oraz zasadach odbioru darmowych biletów. Osoby zainteresowane udziałem w seansie powinny wcześniej zweryfikować odrębny regulamin oraz pulę dostępnych wejściówek.

Program otwarcia kina Tęcza. Trzy dni darmowych pokazów

Inauguracyjny weekend zaplanowano na dni od soboty, 28 listopada, do poniedziałku, 30 listopada. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie całkowicie darmowy. W pierwszym dniu organizatorzy przewidzieli w harmonogramie następujące propozycje: poranny pokaz filmowy skierowany do najmłodszych widzów, ekspozycję zatytułowaną „Wajda Generation”, projekcję filmu dokumentalnego „Śniłem tylko przyszłość”, rozmowę z autorami zaprezentowanego dokumentu, a także wieczorny seans produkcji „Orlando”, w którym weźmie udział Tilda Swinton.

Niedzielny repertuar obejmuje między innymi projekcję obrazu „Wakacje pana Hulot”. Tego dnia ruszy także wystawa „Tęcza Love Story” ukazująca dzieje samego obiektu oraz jego historyczną rolę w życiu społeczności Żoliborza.

Finał otwarcia przypadnie na poniedziałkowe andrzejki i będzie w całości dedykowany dorobkowi Andrzeja Wajdy. Widzowie wezmą wówczas udział w specjalnym maratonie prezentującym filmy patrona instytucji.

Remont kina Tęcza na Żoliborzu kosztował blisko 33 mln zł

Stołeczny ratusz wydał na przebudowę i unowocześnienie obiektu niemal 33 mln zł, a finansowego wsparcia udzielił również samorząd województwa mazowieckiego. Roboty budowlane prowadzono od września 2024 r. do lipca 2026 r., dzięki czemu powstało nowoczesne kino studyjne dysponujące widownią na 145 foteli.

W sali kinowej zamontowano zaawansowane systemy nagłośnienia i projekcji obrazu. Przeprowadzone prace pozwalają teraz na wyświetlanie zarówno współczesnych filmów cyfrowych, jak i tych z tradycyjnej taśmy.

Repertuar Tęczy obejmie między innymi seanse realizowane przy użyciu projektora 35 mm. Publiczność zyska tym samym rzadką we współczesnych kinach szansę na obcowanie z produkcjami wyświetlanymi w tym tradycyjnym formacie.

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w kinie Tęcza

Zmodernizowany budynek przyjmie rolę docelowej siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Kierująca tą instytucją Joanna Rożen-Wojciechowska podkreśla, że oferta nowego miejsca wyjdzie daleko poza standardowe wyświetlanie filmów.

„To, co chcemy robić, jest wspólne przez wszystkie dekady kina Tęcza. Film łączy w sobie wszystkie sztuki: muzykę, koncerty, trochę teatru i sztuki wizualne. Ta synestezja pozwala nam bardzo szeroko zainteresować też młodych ludzi” – tłumaczy Joanna Rożen-Wojciechowska.

Harmonogram placówki wypełnią liczne koncerty, ekspozycje, warsztaty, spotkania autorskie i projekty edukacyjne. Instytucja zamierza zbudować ofertę atrakcyjną zarówno dla koneserów klasyki, jak i osób stawiających dopiero pierwsze kroki w świecie kinematografii.

Nowe kino Tęcza chce przyciągnąć młodzież z TikToka

Kluczowym wyzwaniem dla odnowionej Tęczy stanie się przyciągnięcie młodego pokolenia odbiorców. Placówka nie planuje jednak budować muru między tradycyjnym kinem a krótkimi formami wideo z sieci.

Oficjalne motto instytucji wyrażono w słowach „Nie ma złej drogi do kina”.

Zdaniem Joanny Rożen-Wojciechowskiej oglądanie krótkich nagrań na TikToku czy rolek w serwisach społecznościowych może stanowić punkt wyjścia do zainteresowania się bardziej wymagającą kulturą.

Sztuka filmowa ma pełnić rolę dostępnego pomostu prowadzącego w stronę literatury, teatru, muzyki oraz sztuk plastycznych. Zamiast przyjmować mentorski ton wobec młodzieży, instytucja zamierza bazować na formatach dobrze znanych młodym ludziom.

Kino Tęcza w Warszawie stawia na integrację mieszkańców

Placówka zrealizuje również istotną misję społeczną, nawiązując bezpośrednio do dziedzictwa Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Organizacja ta wyrosła bowiem na fundamentach wspólnotowości, wzajemnej kooperacji i podnoszenia standardu życia lokalnej społeczności.

„Jeżeli nie będziemy budować społeczności za pomocą rozmowy, to będziemy mieć samotnych cyfrowo ludzi pochowanych w swoich domach” – ostrzega Joanna Rożen-Wojciechowska.

Zmodernizowany obiekt ma służyć nie tylko biernej konsumpcji treści na ekranie, ale też żywej dyskusji po seansie. W tym celu zorganizowane zostaną liczne debaty, inicjatywy sąsiedzkie, warsztaty oraz spotkania z artystami.

Historia kina Tęcza na warszawskim Żoliborzu

Przez wiele dekad kino Tęcza stanowiło niezwykle istotny punkt na kulturalnej mapie Żoliborza, wykraczając daleko poza ramy zwykłych projekcji. Wokół tego miejsca kwitło życie artystyczne, społeczne i teatralne, a po 1989 r. swoją przystań znalazła tu eksperymentalna grupa Akademia Ruchu, która łączyła teatr ze sztukami wizualnymi i akcjami w przestrzeni miejskiej.

W kolejnej dekadzie, czyli w latach 90., obiekt stał się ważnym ośrodkiem stołecznej sceny alternatywnej oraz ruchu punkowego. Taki bieg wydarzeń pozwolił zachować unikalny klimat tego miejsca, całkowicie różny od sieciowych multipleksów.

Z biegiem czasu postępująca degradacja techniczna gmachu zaczęła uniemożliwiać dalsze funkcjonowanie. W rezultacie kultowe kino Tęcza musiało ostatecznie zamknąć swoje podwoje dla publiczności.

Zaplanowana na trzy dni inauguracja to zaledwie wstęp do codziennej pracy Centrum Kultury Filmowej. Prawdziwym wyzwaniem dla organizatorów będzie ułożenie oferty łączącej szacunek dla bogatej przeszłości Tęczy z umiejętnością przyciągnięcia na salę nowej generacji odbiorców.