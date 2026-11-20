Kolizja z BMW na Białołęce. Kierowca Toyoty wpadł w szał

Niebezpieczny incydent rozegrał się nocą 11 listopada na ulicy Brzeziny na warszawskiej Białołęce. Jadąca z przeciwnego kierunku Toyota z nieustalonych dotąd powodów zjechała na sąsiedni pas i uderzyła w samochód marki BMW, w którym jechała cała rodzina.

Jak relacjonowała poszkodowana uczestniczka zdarzenia, siedzący za kierownicą Toyoty mężczyzna przez dłuższą chwilę nie opuszczał swojego auta. Co więcej, winą za doprowadzenie do zderzenia próbował obarczyć kobietę, która prowadziła BMW.

Z każdą minutą jego postawa stawała się jednak coraz bardziej wroga. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że był silnie pobudzony i zaczął zastraszać zarówno kierującą, jak i jej męża.

Na wieść o tym, że o całym zajściu powiadomiono już policję, sprawca podjął próbę ucieczki z miejsca stłuczki.

Atak maczetą na Białołęce. Świadkowie próbowali zatrzymać agresora

Świadkowie całego zajścia postanowili stanąć w obronie zaatakowanej rodziny i zablokować kierowcy Toyoty możliwość odjechania.

Wówczas 35-letni agresor wydobył maczetę i ruszył bezpośrednio na interweniujących ludzi. Choć mężczyzna rzucał groźby, zgromadzeni nie ustąpili. Krótko po tym na ulicy pojawił się policyjny radiowóz, jednak napastnik zdołał przed tym uciec swoim rozbitym autem.

Zatrzymanie 35-latka na Pradze-Północ. Policja znalazła broń i narkotyki

Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za autorem gróźb. Funkcjonariusze zebrali zeznania od uczestników stłuczki oraz świadków, a także zabezpieczyli jako dowód zapis z wideorejestratora. Dzięki temu śledczy błyskawicznie ustalili tożsamość furiata i pojechali do jego lokalu na Pradze-Północ, gdzie 35-latek został ostatecznie zatrzymany.

Podczas rewizji należącej do podejrzanego Toyoty mundurowi zabezpieczyli około 50-centymetrową maczetę oraz pałkę teleskopową.

Kolejne dowody wyszły na jaw w komisariacie, gdzie kryminalni przeszukali zatrzymanego i odkryli przy nim środki odurzające, które 35-latek schował w nogawce spodni. Mężczyzna trafił następnie do szpitala na pobranie krwi. Specjalistyczna analiza wykaże teraz, czy w momencie spowodowania kolizji i wywołania awantury kierowca znajdował się pod działaniem narkotyków.

Areszt dla kierowcy Toyoty. 35-latek z Warszawy usłyszał zarzuty

Śledczy postawili już 35-letniemu mężczyźnie zarzuty obejmujące kierowanie gróźb karalnych oraz posiadanie środków odurzających.

Realizując wytyczne Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, funkcjonariusze przekazali podejrzanego do dyspozycji sądu, a ten zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Za przestępstwa, o które obecnie oskarżany jest 35-latek, kodeks karny przewiduje karę do trzech lat więzienia.