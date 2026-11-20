Finał prac na ulicy Odyńca

Drogowcy weszli na plac budowy, aby dokończyć modernizację, która w przeszłości musiała zostać odłożona ze względu na remonty podziemnych sieci. Nowa nawierzchnia pojawi się po południowej stronie ulicy Odyńca na dwóch odcinkach: między ulicą Tyniecką a Puławską oraz w rejonie wylotów ulicy Czeczota.

Prace polegają na usunięciu starej kostki Bauma i ułożeniu w jej miejscu nowych płyt, które będą stylistycznie pasować do odnowionej wcześniej części ulicy. ZDM zapowiada, że roboty potrwają do stycznia 2027 roku. W tym czasie piesi muszę liczyć się z tymczasowymi wygrodzeniami oraz zmianami w organizacji ruchu pieszego.

Jak zmieniła się ulica na Górnym Mokotowie

Odnawiane właśnie fragmenty to ostatni element zmian na ulicy Odyńca, która w ostatnich latach przeszła kompleksową metamorfozę po obu stronach Alei Niepodległości.

Odcinek wschodni: Wymieniono chodniki, a parkowanie przeniesiono na jezdnię. Powstał pas zieleni z 12 nowymi drzewami i blisko 400 metrami kwadratowymi krzewów. Nawierzchnia jezdni została wzmocniona specjalną siatką szklano-węglową, a na wysokości budynku przy ulicy Odyńca 31 wyznaczono nowe przejście dla pieszych.

Wymieniono chodniki, a parkowanie przeniesiono na jezdnię. Powstał pas zieleni z 12 nowymi drzewami i blisko 400 metrami kwadratowymi krzewów. Nawierzchnia jezdni została wzmocniona specjalną siatką szklano-węglową, a na wysokości budynku przy ulicy Odyńca 31 wyznaczono nowe przejście dla pieszych. Odcinek zachodni: Prace zrealizowane w 2024 roku przyniosły nową nawierzchnię jezdni, wyremontowane chodniki oraz nową zebrę z azylem na wysokości numeru 59. Posadzono tam również szpaler 34 dębów na długości niemal 700 metrów, co było projektem zorganizowanym w ramach budżetu obywatelskiego.

Nawierzchnie zmieniają się w całym mieście

Działania na Mokotowie to część większego programu modernizacji stołecznych ciągów pieszych zaplanowanego na ten rok. ZDM równolegle prowadzi prace remontowe w innych rejonach Warszawy.

Nowa nawierzchnia układana jest między innymi na ulicach Okopowej, Dickensa, Obozowej oraz Belgradzkiej. Część z tych inwestycji realizowana jest bezpośrednio na wniosek mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe