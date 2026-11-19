Zaledwie dwa lata temu szanse pięcioletniego Szymka Kowalczyka z Kotunia na podjęcie walki ze śmiertelnym schorzeniem wydawały się znikome. Największą barierą była cena leku podawanego pacjentom z tą przypadłością w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To najdroższy preparat na świecie kosztujący 14 mln zł. Wydarzenia z ostatnich miesięcy sprawiły jednak, że wizja uratowania chłopca stała się bardzo realna.

Środki na pokrycie kosztów terapii genowej są gromadzone za pośrednictwem jednego z portali pomocowych, gdzie zbiórkę uruchomiła przybrana babcia pięciolatka. Choć do zgromadzenia pełnej sumy wciąż brakuje dużo pieniędzy, to regularnie napływające wpłaty dają bliskim ogromną nadzieję na szczęśliwy finał. Po nawiązaniu kontaktu z placówką w Dubaju dziecko otrzymało zaproszenie na testy kwalifikujące do przyjęcia szczepionki genowej. W tę daleką podróż chłopiec poleciał ze swoją rodziną zastępczą, czyli 55-letnią przybraną babcią Agatą Kozubaj. Na miejscu Szymon przechodzi długie i wyczerpujące badania. Dla kilkulatka pobyt w obcym miejscu, nieustanne procedury medyczne oraz obecność wielu nieznajomych osób stanowią duże obciążenie.

„Szymek bardzo dzielnie to znosi, choć bywają chwile, kiedy strach i zmęczenie biorą górę. Każdy dzień badań przybliża go do celu, jakim jest terapia genowa, szansa na zatrzymanie tej podstępnej choroby” – mówi pani Agata, babcia dziecka.

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Aby jak najdłużej utrzymać samodzielność i sprawność fizyczną, pięciolatek co drugi dzień przechodzi rehabilitację, podczas której intensywnie ćwiczy i wzmacnia mięśnie. Czas trwania obecnych testów medycznych nie jest jeszcze znany. W przypadku pozytywnej kwalifikacji przez dubajską klinikę, do rozpoczęcia leczenia niezbędne będą zebrane fundusze. „Bardzo prosimy o dalsze wspieranie Szymusia, który bez Was nie pokona choroby” – apeluje babcia chłopca.

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