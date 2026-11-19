Najważniejsze informacje ze śledztwa dotyczącego Katarzyny G.:

• Płocka Prokuratura Okręgowa przejęła akta postępowania w sprawie publicznego pochwalania przestępstwa.

• Śledczy analizują internetowy komentarz, który matka oskarżonego o zbrodnię z 2025 r. miała zamieścić po śmierci Mai K.

• Nowe materiały dołączono do głównego postępowania, które łączy już cztery różne wątki dotyczące Katarzyny G.

• Prokuratorzy weryfikują również doniesienia o podżeganiu do morderstwa i dwa przypadki kierowania gróźb karalnych.

• Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów, a obecne działania skupiają się na przesłuchaniach świadków i badaniu nośników cyfrowych.

Jak przekazał w czwartek Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski, sprawa pochwalania zbrodni została połączona z innymi wątkami. Łącznie śledczy prowadzą cztery postępowania skupiające się na działalności Katarzyny G., badając przy tym podejrzenie podżegania do zabójstwa oraz dwie odrębne sprawy dotyczące kierowania gróźb karalnych pod adresem różnych osób.

Rzecznik płockiej prokuratury wyraźnie zaznaczył, że na tym etapie w żadnym z badanych wątków śledczy nie zdecydowali się na przedstawienie komukolwiek zarzutów.

„Na obecnym etapie przesłuchiwani są świadkowie. Powadzonych jest również wiele analiz informacji elektronicznych, które dotyczą poszczególnych wątków” – dodał prokurator Maliszewski.

Sprawa ma swój początek w maju 2025 r., kiedy to mieszkaniec Radomia zauważył w sieci szokujący komentarz. Według ustaleń autorką wpisu kryjącą się pod pseudonimem Joanna D. miała być właśnie Katarzyna G., czyli matka podejrzanego Bartosza G.

Broniąc swojego syna, kobieta opublikowała w internecie wpis o treści „Maja już nikogo nie skrzywdzi!”. Zaniepokojony internauta z Radomia odebrał te słowa jako jawne pochwalanie zbrodni i zdecydował się oficjalnie powiadomić o wszystkim organy ścigania.

Początkowo czynności w tej sprawie realizowała Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. Niedawno jednak cała zgromadzona dokumentacja została oficjalnie przekazana śledczym z Prokuratury Okręgowej w Płocku.

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Płoccy śledczy już we wrześniu bieżącego roku informowali o wszczęciu postępowania dotyczącego podżegania do morderstwa, co wiązało się z przeszukaniem domu Katarzyny G. Impulsem do podjęcia tych kroków były publikacje prasowe oraz zawiadomienie złożone przez radcę Wojciecha Kasprzyka, który reprezentuje ojca zamordowanej Mai K.

Z ówczesnych komunikatów prokuratury wynikało, że postępowanie ma na celu wyjaśnienie kwestii ewentualnego podżegania do zabójstwa wspomnianych wyżej dwóch mężczyzn, a potencjalnie również innych, niezidentyfikowanych jeszcze osób.

Zanim do tego doszło, ojciec zamordowanej nastolatki wraz z prawnikami szukał wsparcia w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie zgadzali się oni z decyzją mławskiej Prokuratury Rejonowej, która umorzyła dochodzenie w sprawie kierowania wobec nich gróźb karalnych przez Katarzynę G. W ramach nadzoru służbowego dokumenty przejęła Prokuratura Okręgowa w Płocku, co ostatecznie doprowadziło do wznowienia zamkniętego wcześniej śledztwa.

Sam Bartosz G. trafił w ręce polskich służb 23 grudnia 2025 r., kiedy to przetransportowano go z Grecji. Młody mężczyzna wpadł tam w maju podczas wycieczki szkolnej, a podstawą jego ujęcia był Europejski Nakaz Aresztowania. Zaledwie dwie doby po powrocie do kraju usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. W trakcie czynności w płockiej prokuraturze podejrzany nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Śledczy ustalili, że wieczorem 23 kwietnia 2025 r. doszło do spotkania mającego wówczas 17 lat Bartosza G. z młodszą o rok Mają K., które zakończyło się morderstwem. Dzień później służby przyjęły oficjalne zawiadomienie o zaginięciu nastolatki, natomiast 29 kwietnia bliscy dziewczyny zgłosili podejrzenie, że mogła ona zostać bezprawnie pozbawiona wolności.

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W komunikatach poszukiwawczych funkcjonariusze wskazywali, że 16-latka po raz ostatni była widziana 23 kwietnia, kiedy udawała się do mieszkającego w sąsiedztwie znajomego. Tragiczny finał poszukiwań nastąpił 1 maja 2025 r., gdy ciało dziewczyny odkryto w zaroślach nieopodal zakładu produkcyjnego rodziny Bartosza G. Przeprowadzona później sekcja wykazała, że nastolatka zmarła na skutek rozległych obrażeń głowy.

W sierpniu bieżącego roku Prokuratura Okręgowa w Płocku zakończyła swoje czynności i przekazała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi G.

Pierwszą rozprawę przed siedmioosobowym składem w Sądzie Okręgowym w Płocku zaplanowano na 3 listopada tego roku, jednak nie udało się wówczas nawet odczytać aktu oskarżenia. Posiedzenie odroczono, ponieważ reprezentująca Bartosza G. adwokat zawnioskowała o wyłączenie dwojga sędziów, w tym przewodniczącej składu sędzi Justyny Wawrzyńczak, argumentując to wątpliwościami dotyczącymi jej bezstronności.

Wniosek obrony został rozpatrzony 17 listopada przez inny skład sędziowski, który uznał te argumenty za bezzasadne i utrzymał dotychczasową obsadę sądu. Wydane wówczas postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie, co oznacza, że proces Bartosza G. będzie mógł ruszyć przed płockim sądem 2 grudnia bieżącego roku.