Ojciec zamordowanej Mai w mocnych słowach. "Żaden wyrok nie ukoi tego bólu"

Katarzyna G. pozywa rodziców Mai Kowalskiej.

Wcześniej ojciec dziewczyny pozwał Katarzynę G. za wpisy w internecie. Sąd zasądził na jego rzecz 150 tys. zł zadośćuczynienia, ale wyrok nie jest prawomocny.

W tle są także postępowania dotyczące gróźb karalnych oraz podejrzenia podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika.

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Katarzyna G. pozywa rodziców Mai

Katarzyna G. zdecydowała się na wniesienie prywatnego aktu oskarżenia przeciwko rodzicom zamordowanej nastolatki. Jak ustalił portal SE.pl, chodzi o panią Sylwię i Jarosława Kowalskiego. Sprawa wiąże się z wydarzeniami z lata 2025 roku, kiedy bliscy Mai przyszli zapalić znicze w miejscach związanych z jej śmiercią.

Lampki pojawiły się między innymi przed posesją należącą do rodziny Bartosza G. To właśnie tam dziewczyna miała być ostatnio widziana żywa. Znicze ustawiono również w miejscu, w którym znaleziono jej ciało. Kontener na śmieci znajdował się kilkaset metrów od zakładu należącego do rodziny oskarżonego.

Podczas upamiętnienia Mai doszło do gwałtownej kłótni. Według relacji bliskich dziewczyny Katarzyna G. wybiegła z domu, zaczęła kopać znicze i wyrzucać je na ulicę. Między kobietą a rodziną nastolatki doszło do szarpaniny. Padały również obraźliwe słowa. Całe zajście zostało nagrane. Materiał z awantury opublikował Kanał Kryminalny Extra.

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Wyrok sądu w Płocku. Katarzyna G. skazana za wpisy o Mai z Mławy

Wcześniej Jarosław Kowalski wystąpił przeciwko Katarzynie G. na drogę cywilną. Chodziło o wpisy publikowane przez matkę oskarżonego w internecie, które rodzina Mai uznała za naruszające dobra osobiste dziewczyny i jej bliskich.

Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Kasprzyk, mówił o 8–10 tys. wpisów zawierających wulgarne i nieprawdziwe treści. Wśród nich znalazł się komentarz, w którym Katarzyna G. miała napisać, że „śmieć trafił tam, gdzie jego miejsce”.

W jednym z materiałów „Uwaga!” TVN dziennikarze zapytali ją o publikowanie takich treści. Kobieta nie widziała w tym niczego niewłaściwego. – Uważam, że te posty jak najbardziej są na miejscu, bo ja w tych postach piszę prawdę – odpowiedziała.

W styczniu 2026 roku Sąd Okręgowy w Płocku wydał wyrok w sprawie cywilnej. Nakazał Katarzynie G. usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych Jarosława Kowalskiego, publikację przeprosin i zakazał jej rozpowszechniania nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię Mai oraz jej rodziny. Zasądził także 150 tys. zł zadośćuczynienia dla ojca dziewczyny. Wyrok jest nieprawomocny.

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Prokuratura badała groźby i podejrzenie podżegania do zabójstwa

To kolejny z kilku prawnych wątków związanych z konfliktem rodzin. W połowie 2026 roku prokuratura rejonowa umorzyła postępowanie dotyczące gróźb karalnych kierowanych wobec bliskich Mai. Po tej decyzji rodzina zwróciła się do Prokuratury Krajowej, domagając się ponownego przyjrzenia się sprawie.

Następnie Prokuratura Okręgowa w Płocku podjęła śledztwo dotyczące gróźb karalnych i podejrzenia podżegania do zabójstwa Jarosława Kowalskiego oraz jego pełnomocnika. Niedługo później, podczas przeszukania domu Katarzyny G., kobieta została zatrzymana. Przedstawiono jej zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjanta.

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Zabójstwo 16-letniej Mai w Mławie. Trwa proces Bartosza G.

Odrębnym torem cały czas biegnie główny proces karny, w którym na ławie oskarżonych zasiada Bartosz G. Młody mężczyzna odpowiada przed sądem za zabójstwo szesnastoletniej Mai ze szczególnym okrucieństwem. Do tej wstrząsającej zbrodni doszło w kwietniu 2025 roku na terenie Mławy. Zwłoki zamordowanej nastolatki odnaleziono w pojemniku na odpady, oddalonym o kilkaset metrów od firmy należącej do bliskich Bartosza G. Sam oskarżony konsekwentnie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.