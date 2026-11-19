Obrona Bartosza G. chciała wyłączenia sędziów Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego.

Sąd oddalił wniosek. Decyzja jest prawomocna i nie można się od niej odwołać.

Kolejna rozprawa w sprawie zabójstwa Mai ma odbyć się 2 grudnia.

Ojciec zamordowanej Mai w mocnych słowach. "Żaden wyrok nie ukoi tego bólu"

Sąd odrzucił wniosek obrony Bartosza G.

Po pierwszej rozprawie obrończyni Bartosza G. mec. Agnieszka Prętczyńska złożyła wniosek o wyłączenie dwojga sędziów ze składu orzekającego. Zakwestionowała udział Justyny Wawrzyńczak i Macieja Górzyńskiego w rozpoznawaniu sprawy, zarzucając m.in. stronniczość. W związku z tym sąd odroczył posiedzenie i wyznaczył kolejny termin na 2 grudnia.

Przez pewien czas nie było jednak wiadomo, czy do rozprawy rzeczywiście dojdzie. Gdyby sąd przychylił się do żądania obrony, postępowanie mogłoby mocno się wydłużyć. Dla rodziców Mai oznaczałoby to kolejne miesiące oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej śmierci ich córki.

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Rodzice Mai bali się przedłużenia procesu

We wtorek o decyzji sądu poinformował Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik ojca zamordowanej dziewczyny, Jarosława Kowalskiego. W czwartek informację potwierdziła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku. Sąd nie uwzględnił argumentów obrony i nie wyłączył wskazanych sędziów ze składu.

– To ulga dla bliskich. Jesteśmy zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Gdyby sąd uwzględnił wniosek obrony, moglibyśmy stracić nawet pół roku. Całe postępowanie znacznie by się przeciągnęło, a rodzice Mai musieliby jeszcze dłużej czekać na rozstrzygnięcie – powiedział SE.pl Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik Jarosława Kowalskiego.

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Kiedy kolejna rozprawa w sprawie zabójstwa Mai?

Na razie grudniowy termin nie jest zagrożony. Jeśli nie pojawią się nowe przeszkody, sąd zajmie się sprawą 2 grudnia.

Bartosz G. odpowiada za zabójstwo 16-letniej Mai ze szczególnym okrucieństwem. Dziewczyna zginęła w kwietniu 2025 roku w Mławie. Po jej śmierci podejrzany wyjechał na szkolną wycieczkę do Grecji, gdzie został zatrzymany. W grudniu 2025 roku sprowadzono go do Polski. Bartosz G. nie przyznaje się do winy.