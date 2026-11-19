Operacja „Inferno” i kontrola sieci P2P przez policję

Warszawscy funkcjonariusze z wydziału do walki z cyberprzestępczością przeprowadzili szeroko zakrojoną operację pod kryptonimem „Inferno”. Działania trwały od 3 do 10 listopada, a ich głównym celem było namierzenie internautów, którzy posiadali w swoich zbiorach lub rozpowszechniali w sieci materiały o charakterze pedofilskim.

Zanim doszło do zatrzymań, śledczy prowadzili szczegółowy monitoring sieci. Mundurowi skupili się przede wszystkim na analizie systemów peer-to-peer, znanych jako P2P, które umożliwiają internautom bezpośrednią wymianę plików z pominięciem centralnego serwera.

Specyfika działania takich sieci sprawia, że już w trakcie pobierania danego materiału jest on automatycznie udostępniany innym użytkownikom. W praktyce oznacza to, że internauta może usłyszeć zarzuty nie tylko za samo posiadanie zakazanych treści, ale również za ich dalszą dystrybucję.

Analiza pozostawionych w sieci śladów cyfrowych pozwoliła policjantom na dokładne ustalenie tożsamości podejrzanych oraz ich adresów zamieszkania. W efekcie mundurowi weszli jednocześnie do lokali zlokalizowanych w pięciu różnych miejscowościach.

Przeszukania odbyły się w Warszawie, Zielonce, Markach, Legionowie oraz w wielkopolskim Rychtalu. Podczas działań w tych miejscach śledczy zabezpieczyli liczne nośniki danych, w tym laptopy, komputery stacjonarne, tablety, smartfony oraz dyski zewnętrzne.

Zatrzymanie w Rychtalu. Ponad 1500 nielegalnych plików z udziałem małoletnich

Jeden z największych zbiorów nielegalnych treści funkcjonariusze odkryli podczas rewizji w lokalu należącym do Mieczysława D. na terenie miejscowości Rychtal.

Z ustaleń prokuratury wynika, że na należącym do podejrzanego tablecie oraz w pamięci telefonu komórkowego zapisano łącznie aż 1540 plików multimedialnych zawierających filmy i fotografie z udziałem dzieci.

Mężczyzna trafił w ręce policji i usłyszał zarzuty dotyczące posiadania zakazanych prawem materiałów. Mieczysław D. przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, a prokurator objął go dozorem policyjnym w oczekiwaniu na ostateczny wyrok sądu.

Przetwarzanie zdjęć dzieci przy użyciu sztucznej inteligencji

Wyjątkowo bulwersujące ustalenia śledczych wyszły na jaw w trakcie postępowania prowadzonego przeciwko Andrzejowi D.

Śledczy zarzucają mu nie tylko uzyskiwanie dostępu i magazynowanie dziecięcej pornografii w formie wideo oraz zdjęć. Z ustaleń prokuratury wynika bowiem, że podejrzany sam wykonywał część fotografii, a następnie modyfikował wizerunki małoletnich przy wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

W trakcie czynności w prokuraturze Andrzej D. początkowo wypierał się winy. Swoją postawę zmienił dopiero podczas posiedzenia przed sądem, gdzie ostatecznie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Dnia 10 listopada Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Tymczasowy areszt za rozpowszechnianie materiałów przez program eMule

Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu zastosowano także wobec Artura K., którego funkcjonariusze zatrzymali również 10 listopada.

Jak wskazują prowadzący sprawę śledczy, na zabezpieczonym u niego laptopie znajdowały się pliki przygotowane do dalszej dystrybucji. Podejrzany miał udostępniać te materiały innym użytkownikom za pomocą popularnego programu eMule, który funkcjonuje w oparciu o sieć P2P.

W związku z tymi ustaleniami prokuratura zawnioskowała o izolację zatrzymanego. Sąd podzielił argumentację oskarżyciela i zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na okres trzech miesięcy.

Zatrzymanie w Markach i zakaz zbliżania się do szkół

Kolejne uderzenie miało miejsce 4 listopada w podwarszawskich Markach, gdzie w ręce mundurowych wpadł Mariusz P. Śledczy podejrzewają go o to, że przy użyciu aplikacji eMule rozpowszechniał w sieci dziewięć nielegalnych nagrań wideo. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, a dodatkowo prokurator objęto go bezwzględnym zakazem pojawiania się w rejonie placów zabaw oraz szkół.

Podejrzany Mariusz P. na dalszy bieg postępowania i proces sądowy będzie oczekiwał na wolności.

Śledztwo w Warszawie. Poręczenie majątkowe i zakaz kontaktu z małoletnimi

Osobne postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ, która postawiła zarzuty mężczyźnie określanemu jako Joe E. W tym przypadku śledczy zdecydowali o zastosowaniu szerokiego wachlarza wolnościowych środków zapobiegawczych. Podejrzany został objęty dozorem policji, ma zakaz opuszczania Polski, musiał wpłacić 30 tys. zł poręczenia majątkowego, a także otrzymał całkowity zakaz nawiązywania kontaktu z małoletnimi za pośrednictwem internetu.

Zatrzymania w Wołominie i Legionowie. Podejrzani przyznają się do winy

W ramach jednego z wątków sprawy funkcjonariusze wkroczyli również do lokali użytkowanych przez Marka W. i Ireneusza W., gdzie dokonali zabezpieczenia należących do nich urządzeń elektronicznych.

Śledczy przedstawili Ireneuszowi W. zarzuty dotyczące dystrybucji zakazanych treści za pośrednictwem sieci P2P. Podejrzany nie kwestionował swojej winy, złożył obszerne wyjaśnienia w tej sprawie i decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.

Z kolei w Wołominie mundurowi zatrzymali Jacka K., u którego na zewnętrznym dysku twardym znaleziono trzy nielegalne nagrania wideo. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i przyznał się do posiadania plików, choć tłumaczył śledczym, że nie ściągnął ich na urządzenie celowo, co zakończyło się zastosowaniem wobec niego dozoru.

Podobny finał miały działania w Legionowie, gdzie zarzuty posiadania materiałów pedofilskich usłyszał Radosław A. Ten podejrzany także potwierdził swoją winę przed śledczymi i został oddany pod dozór policji.

Kary za pedofilię w Polsce. Za rozpowszechnianie treści grozi do 15 lat więzienia

Polskie prawo przewiduje najsurowsze sankcje dla osób, które produkują, utrwalają, sprowadzają, przechowują w celu dystrybucji lub bezpośrednio rozpowszechniają materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Za popełnienie tego typu przestępstw kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do nawet 15 lat.

Nieco niższe, ale wciąż surowe konsekwencje czekają osoby, które ograniczają się do samego posiadania, przechowywania lub uzyskiwania dostępu do takich plików. W takich przypadkach sprawcom grozi wyrok od 3 miesięcy do maksymalnie 5 lat pobytu w zakładzie karnym.

Z kolei za wytwarzanie, posiadanie lub dystrybucję treści, które prezentują wygenerowany sztucznie lub zmodyfikowany wizerunek małoletniego biorącego udział w czynnościach seksualnych, sąd może skazać oskarżonego na karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w ramach operacji „Inferno”. Całość działań prowadzonych przez policję nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wraz z podlegającymi jej jednostkami rejonowymi.