Kolejny etap prac przy ekranach akustycznych

Zapowiadana inwestycja to kontynuacja robót rozpoczętych w październiku, kiedy modernizowano ekrany na łącznicy łączącej Most Poniatowskiego z Wałem Miedzeszyńskim. Nowe płyty z pleksi są w trakcie produkcji, dzięki czemu sam wjazd i zjazd z mostu odbywają się obecnie bez żadnych zakłóceń.

Kolejny etap prac wystartuje w sobotę, 21 listopada o godzinie 7:00. Drogowcy zajmą się wymianą wypełnień barier dźwiękochłonnych ustawionych w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie Wału Miedzeszyńskiego. Zgodnie z harmonogramem utrudnienia w tym rejonie potrwają do poniedziałku, 30 listopada.

Zamknięte pasy i ograniczenia dla pieszych

Aby uniknąć paraliżu drogowego w godzinach szczytu, prace naprawcze zaplanowano w określonych przedziałach czasowych. Roboty będą prowadzone w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 oraz nocami od 22:00 do 6:00, a także bez przerw w weekendy.

Osoby podróżujące Wałem Miedzeszyńskim oraz piesi muszą przygotować się na konkretne utrudnienia: