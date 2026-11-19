Groźby podpalenia meczetu w Warszawie. Policja namierzyła sprawcę w dobę

Śledztwo ruszyło 11 listopada po przyjęciu oficjalnego zgłoszenia przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Warszawa-Wilanów. Do tamtejszych mundurowych zgłosił się imam stołecznego Centrum Kultury Islamskiej, który otrzymał na komunikatorze WhatsApp zapowiedź spalenia meczetu. Wiadomość wywołała u duchownego realny strach o bezpieczeństwo własne oraz wiernych odwiedzających świątynię, dlatego kryminalni od razu przystąpili do namierzania autora gróźb.

Podjęte działania operacyjne bardzo szybko przyniosły rezultaty i skierowały podejrzenia śledczych na 30-letniego Krzysztofa P. Mundurowi precyzyjnie określili kryjówkę poszukiwanego mężczyzny, ustalając, że przebywa on w jednej z miejscowości położonych w pobliżu Jeleniej Góry.

Sprawna koordynacja działań między policjantami ze stolicy a lokalnymi funkcjonariuszami z Dolnego Śląska pozwoliła na zatrzymanie podejrzanego już 12 listopada. Krótko po ujęciu mężczyzna został przejęty przez mundurowych z warszawskiego Wilanowa i przetransportowany bezpośrednio do stolicy.

W trakcie realizacji czynności procesowych funkcjonariusze przejęli należący do 30-latka sprzęt elektroniczny, zabezpieczając między innymi smartfon służący do wysłania gróźb imamowi.

Autor: KRP II/ Materiały prasowe 30-latek miał mały arsenał

Arsenał w mieszkaniu 30-letniego Krzysztofa P. Policja znalazła noże i sprzęt taktyczny

W trakcie dokładnego przeszukania lokalu, w którym zatrzymano podejrzanego Krzysztofa P., policjanci zabezpieczyli szereg niebezpiecznych przedmiotów. Na liście zarekwirowanych rzeczy znalazły się:

- siedem sztuk zróżnicowanej broni białej, wliczając w to egzemplarze bojowe,

- sześć sztuk noży przeznaczonych do treningu,

- ćwiczebny granat o działaniu rozpryskowym,

- dwie sztuki specjalistycznych kamizelek taktycznych,

- oporządzenie w postaci pasa taktycznego wyposażonego w kaburę,

- rozkładana pałka teleskopowa,

- kompletna maska przeciwgazowa wraz z dodatkowym osprzętem,

- przyrząd do samoobrony typu kubotan.

W lokalu nie natrafiono na ślady ostrej amunicji, broni palnej czy też prawdziwych materiałów wybuchowych w postaci granatów bojowych. Chociaż posiadanie części z odnalezionych akcesoriów nie jest w Polsce zabronione, prokuratura analizuje ten zbiór przez pryzmat wysyłanych wcześniej gróźb karalnych.

Autor: KRP II/ Materiały prasowe 30-latek nie został aresztowany

Krzysztof P. nękał w sieci Polki związane z muzułmanami

Wstępna i wyrywkowa kontrola zawartości zarekwirowanego telefonu komórkowego wystarczyła, aby śledczy natrafili na kolejne obciążające 30-latka dowody.

Z ustaleń poczynionych przez prokuraturę wynika, że Krzysztof P. celowo namierzał w sieci obywatelki Polski, które przeprowadziły się do państw arabskich bądź weszły w relacje z wyznawcami islamu. Mężczyzna wykorzystywał komunikator Messenger do rozsyłania tym kobietom gróźb oraz wulgarnych obelg podyktowanych ich przynależnością religijną.

Zatrzymany 30-latek wybierał swoje ofiary zupełnie przypadkowo i nie miał z nimi żadnych prywatnych relacji. Podczas składania wyjaśnień sam potwierdził, że nigdy wcześniej nie spotkał atakowanych kobiet w rzeczywistości i w ogóle ich nie znał.

Zarzuty dla 30-latka za groźby wobec imama w Warszawie. Tłumaczył się zamachem w Krakowie

Śledczy sformułowali przeciwko zatrzymanemu 30-latkowi łącznie pięć zarzutów karnych. Główny punkt oskarżenia obejmuje kierowanie gróźb oraz znieważenie imama z warszawskiego Centrum Kultury Islamskiej, natomiast pozostałe cztery czyny dotyczą nękania wytypowanych kobiet za pośrednictwem portalu Facebook.

Prokuratura zakwalifikowała działania podejrzanego jako znieważenie na tle wyznaniowym połączone ze stosowaniem gróźb bezprawnych. Za popełnienie tych przestępstw zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do pięciu lat więzienia.

Przesłuchiwany przez śledczych Krzysztof P. nie kwestionował swojej winy i potwierdził popełnienie wszystkich pięciu zarzucanych mu przestępstw.

W swoich wyjaśnieniach 30-latek przekonywał, że do rozsyłania wiadomości popchnęły go silne emocje po informacjach o zamachu w Krakowie. Mężczyzna utrzymywał, że pod wpływem nagłego wzburzenia i gniewu zaczął atakować w sieci zupełnie obce osoby, ale obecnie wyraża skruchę i żałuje swoich nieprzemyślanych czynów.

Podejrzany tłumaczył, że odpowiedzialność za krakowski incydent przypisał wyznawcom islamu, bazując wyłącznie na własnej ocenie sytuacji w państwach Europy Zachodniej. Co istotne, 30-latek otwarcie oświadczył podczas przesłuchania, że w swoim życiu nie poznał osobiście żadnego muzułmanina.

Tłumaczenia Krzysztofa P. w prokuraturze. W Warszawie był tylko na Marszu Niepodległości

Składając zeznania, Krzysztof P. zaznaczył, że w całym swoim życiu odwiedził stolicę zaledwie raz. Jego jedyna wizyta w Warszawie miała miejsce dwa lata wcześniej przy okazji udziału w Marszu Niepodległości. Zatrzymany zarzekał się, że nigdy nie pojawił się w rejonie ulicy Wiertniczej, gdzie działa Centrum Kultury Islamskiej, ani nie miał w planach osobistego spotkania z imamem czy wyjazdu pod budynek meczetu.

Mężczyzna odniósł się również do zabezpieczonego w mieszkaniu sprzętu, twierdząc, że ostre noże zbierał wyłącznie w celach kolekcjonerskich. Egzemplarze treningowe miały mu służyć do doskonalenia technik samoobrony i rozbrajania agresorów, natomiast kamizelkę taktyczną wykorzystywał rzekomo podczas gier terenowych ASG. Podejrzany zaznaczył przy tym, że nie ma własnej repliki broni do tych rozgrywek i na czas zabawy pożycza sprzęt od znajomego.

Sąd nie zgodził się na areszt dla Krzysztofa P. Podejrzany ma dozór policji

Biorąc pod uwagę wagę zarzutów oraz niejasności w tłumaczeniach 30-latka, oskarżyciel złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego. Sąd nie przychylił się jednak do argumentacji prokuratury o tymczasowym aresztowaniu, w związku z czym Krzysztof P. został objęty jedynie policyjnym dozorem.