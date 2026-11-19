Awaria na Centralnej Magistrali Kolejowej blokuje ruch. Pociągi PKP Intercity stoją

Groźna usterka sparaliżowała kursowanie składów na jednym z najważniejszych odcinków polskich torów. Problemy na Centralnej Magistrali Kolejowej wynikają bezpośrednio z usterki systemów, które odpowiadają za bezpieczeństwo podróżnych. W oficjalnym komunikacie przewoźnik wyjaśnił, że uszkodzeniu uległy urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a brak gwarancji bezpiecznego przejazdu zmusił dyspozytorów do natychmiastowego wdrożenia procedur awaryjnych.

Szlak CMK stanowi główną oś komunikacyjną, która łączy Warszawę z południem Polski, w tym z Katowicami oraz Krakowem. Wszelkie problemy na tym odcinku błyskawicznie wywołują wtórne opóźnienia pociągów w pozostałych regionach kraju. Skierowanie składów na trasy alternatywne oznacza konieczność pokonania znacznie dłuższego dystansu, przez co pasażerowie dotrą do stacji docelowych o kilkadziesiąt minut, a w skrajnych przypadkach nawet o kilka godzin później.

Opóźnienia pociągów PKP Intercity. Gdzie sprawdzać aktualne komunikaty i trasy?

Kolejarze zwracają się z prośbą do pasażerów, aby przed wyruszeniem na dworzec dokładnie sprawdzali aktualny rozkład jazdy i zachowali czujność. Warunki na torach zmieniają się bardzo szybko, natomiast służby techniczne cały czas usuwają awarię, aby jak najszybciej przywrócić normalny ruch na magistrali.

„Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu pociągów w Portalu Pasażera oraz o śledzenie komunikatów na stacjach i w pociągach” – przekazało w oficjalnym komunikacie PKP Intercity.

Pasażerowie oczekujący na peronach powinni bacznie obserwować tablice świetlne oraz słuchać ogłoszeń wygłaszanych przez dworcowe megafony. Najnowsze dane dotyczące dokładnego czasu opóźnień poszczególnych połączeń oraz kolejnych korekt w trasach przejazdu przekazują na bieżąco drużyny konduktorskie obecne w składach. Obecnie nie wiadomo jeszcze, kiedy utrudnienia na Centralnej Magistrali Kolejowej zostaną całkowicie wyeliminowane.