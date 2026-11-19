Utrudnienia dla kierowców i wyznaczone objazdy

W czasie prowadzenia prac asfaltowych przejazd kluczowym fragmentem drogi zostanie całkowicie zablokowany. Kierowcy nie przejadą ulicą Okrzei na odcinku pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Panieńską, a sama ulica Panieńska zostanie całkowicie pozbawiona połączenia z Okrzei.

Aby ominąć zamknięty obszar, kierowcy będą musieli skorzystać z przygotowanych tras zastępczych oraz specjalnych zasad dojazdu:

Trasa objazdu poprowadzi kierowców ulicami: Wybrzeżem Szczecińskim, Sokolą oraz Jagiellońską.

poprowadzi kierowców ulicami: Wybrzeżem Szczecińskim, Sokolą oraz Jagiellońską. Dojazd dla mieszkańców budynków przy ulicy Krowiej oraz Okrzei (od numeru 2 do 13) będzie możliwy na odcinku pomiędzy ulicą Sierakowskiego a Panieńską. Na tym fragmencie ruch tymczasowo będzie odbywał się w dwóch kierunkach.

Zmiany dla pieszych i rowerzystów

Prowadzone roboty drogowe wpłyną również na poruszanie się pieszych i cyklistów. Przez cały weekend zebra oraz przejazd dla rowerów przez ulicę Okrzei pozostaną zamknięte. Wszyscy niechronieni uczestnicy ruchu będą kierowani na drugą stronę Wybrzeża Szczecińskiego.

Dodatkowo ruch pieszy wzdłuż samej ulicy Okrzei zostanie ograniczony. Przejście dla pieszych w tym rejonie będzie możliwe wyłącznie po stronie Portu Praskiego.