Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rzeźba „Pisklę” na placu Pięciu Rogów w Warszawie

Plac Pięciu Rogów w centrum Warszawy budzi spór wśród radnych

Chodzi o miejsce, w którym spotyka się pięć ulic: Chmielna, Krucza, Szpitalna, Bracka i Zgoda. Radni mieli zdecydować, czy oficjalnie nazwać je Placem Pięciu Rogów. Wcześniej ten pomysł poparł miejski zespół nazewnictwa i komisja nazewnictwa Rady Warszawy. Ostateczną opinię mieli wydać radni ze Śródmieścia.

Zwolennicy tej nazwy przypominają, że określenie „plac pięciu rogów” było używane już przed I wojną światową. Nawiązywało do pięciu narożników kamienic, które stały przy skrzyżowaniu ulic Chmielnej, Szpitalnej i Zgody.

Nazwa wróciła do użycia ponad 10 lat temu, podczas remontu i przebudowy tego miejsca. Szybko przyjęła się wśród Warszawiaków. Nie wszystkich radnych to jednak przekonało. Wcześniej negatywnie o pomyśle wypowiedziały się także śródmiejskie komisje promocji i ładu przestrzennego.

Autor: PHOTO MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS WARSZAWA/ Archiwum prywatne

Pola Negri zamiast Placu Pięciu Rogów

Podczas dyskusji radni wrócili do pomysłu, by plac nosił imię Poli Negri. W 2022 roku Rada Warszawy przyjęła taką nazwę, ale wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił tę decyzję. Do tamtej sprawy nawiązał radny PiS Wojciech Chojnowski, który od początku popierał upamiętnienie aktorki.

„Ta nazwa nic nie wnosi do obiegu kultury, a także promocji. Czym jest Plac Pięciu Rogów dla zagranicznych turystów? A Pola Negri jest pewną wartością, która kojarzona jest z Polską” – przekonywał.

Podobnego zdania był radny PiS Krzysztof Górski. Przypominał, że Pola Negri była znaną na świecie polską aktorką i dobrze reprezentowała nasz kraj. Jego zdaniem nazwa Plac Pięciu Rogów nie pasuje do tak ważnego miejsca w centrum Warszawy.

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Radny Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Rogólski również skrytykował pomysł. Nie podoba mu się, że urzędnicy promują nazwę Plac Pięciu Rogów, choć radni nie zatwierdzili jej jeszcze oficjalnie.

„Pewna grupa urzędników nadaje nazwę projektowi miejsca, które ma się nazywać tak, jak sobie chcą, jest to miejsce promowane, że tak się nazywa. Nadawanie nazw przez urzędników jest skandaliczne, choć rady zarówno dzielnicy, jak i miasta uznały, że to miejsce nazywa się inaczej” – mówił Rogólski.

Rada Warszawy zdecyduje o nazwie

Sprzeciw radnych ze Śródmieścia nie przesądza jeszcze o nazwie placu. Ostateczną decyzję podejmie Rada Warszawy. Może ona przyjąć nazwę Plac Pięciu Rogów mimo negatywnej opinii dzielnicy albo odrzucić projekt, nawet jeśli radni Śródmieścia go poprą.