Gdzie w Warszawie jedzie najwięcej rowerów i hulajnóg?

Tegoroczne badania objęły 91 przekrojów pomiarowych, w tym tradycyjne rowery, hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego oraz rolki i deskorolki. Wyniki pokazują dalszy wzrost liczby podróży do centrum miasta. Ruch rowerowy na kordonie Śródmieścia wzrósł o 4,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Co istotne, w porannych godzinach szczytu ruch w stronę centrum skoczył aż o 10,9 proc., co potwierdza, że mieszkańcy wybierają rower jako środek transportu do codziennych obowiązków, a nie tylko do rekreacji.

Absolutnym rekordzistą pod względem natężenia ruchu okazał się punkt na ulicy Towarowej przy Alejach Jerozolimskich, gdzie w ciągu pięciu godzin naliczono 3 919 użytkowników. Bardzo wysokie wyniki odnotowano również na warszawskich moście Łazienkowskim, Świętokrzyskim oraz na nowej przeprawie pieszo rowerowej.

Najważniejsze punkty na rowerowej mapie Warszawy pod względem natężenia ruchu to:

Towarowa przy Al. Jerozolimskich: 3 919 użytkowników w ciągu 5 godzin,

3 919 użytkowników w ciągu 5 godzin, Most Świętokrzyski: 3 603 użytkowników,

3 603 użytkowników, Kasprzaka przy Bema: 3 556 użytkowników (wzrost o 16 proc. w porównaniu do 2024 roku),

3 556 użytkowników (wzrost o 16 proc. w porównaniu do 2024 roku), Most pieszo rowerowy: 3 490 użytkowników,

3 490 użytkowników, Pole Mokotowskie przy Żwirki i Wigury: 3 164 użytkowników.

Pierwsze pomiary prędkości: Rekordzista pędził 60 km/h

Po raz pierwszy w historii Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego przebadano prędkości poruszania się po infrastrukturze rowerowej. Średnia prędkość tradycyjnych rowerzystów wyniosła 22,7 km/h. Wyższe wartości osiągają użytkownicy hulajnóg elektrycznych (średnio 26,7 km/h) oraz kierujący motorowerami (28,9 km/h).

Zwracającą uwagę grupą są dostawcy jedzenia, którzy poruszają się ze średnią prędkością 29,7 km/h. Najbardziej niebezpiecznym wnioskiem z pomiarów są jednak zarejestrowane prędkości maksymalne. Rekordzista jadący hulajnogą elektryczną pędził ścieżką rowerową z prędkością aż 60 km/h. Pomiary wykazały też rower poruszający się 50,2 km/h oraz motorower osiągający 51,4 km/h. Tak duże różnice prędkości stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tras.

Infrastruktura decyduje o wyborze trasy

Badanie ZDM wykazuje bezpośrednią zależność między obecnością bezpiecznej ścieżki a zachowaniem cyklistów. W miejscach wyposażonych w drogi dla rowerów lub ciągi pieszo rowerowe ponad 85 do 95 proc. osób wybiera wyznaczoną trasę. Z kolei tam, gdzie brakuje wydzielonej infrastruktury, aż 84 proc. rowerzystów ucieka na chodnik, unikając jazdy jezdnią z samochodami.

Statystyki pokazują również strukturę społeczną użytkowników jednośladów. Kobiety stanowią obecnie 30,8 proc. rowerzystów w dni powszednie oraz 33,2 proc. w weekendy. Z kolei hulajnogi elektryczne odpowiadają już za 8,4 proc. całego ruchu na infrastrukturze rowerowej, a kurierzy gastro stanowią 3,4 proc. użytkowników w dni robocze.

Stołeczna sieć tras rowerowych liczy już ponad 887 km, a kolejne 22,9 km znajduje się w trakcie budowy lub przebudowy. Rosnąca infrastruktura oraz stale zwiększająca się liczba użytkowników potwierdzają, że ruch rowerowy stał się trwałym i niezbędnym elementem warszawskiej mobilności.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe