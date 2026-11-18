Światła nad Warszawą 18 listopada. Wojsko testuje pociski w Zielonce

Szczegóły nadchodzących działań przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej. Na środę, 18 listopada, na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce zaplanowano specjalistyczne badania pocisków oświetlających MITHRAS 1000. Zgodnie z harmonogramem próby potrwają od godziny 16 do 18.30.

W trakcie prowadzonych badań na niebie ukażą się jasne punkty powoli opadające na małych spadochronach. Jeżeli wojskowi wystrzelą kilka takich ładunków naraz, powstałe zjawisko może z ziemi przypominać samolot, dużego drona lub zupełnie inny, trudny do zidentyfikowania obiekt latający.

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Świetlne punkty zaobserwują nie tylko mieszkańcy samej Zielonki, na terenie której działa wojskowa placówka badawcza, ale również osoby przebywające w stolicy i sąsiednich miastach. Resort obrony wskazuje, że zjawisko będzie widoczne w Warszawie, Markach, Kobyłce, Wołominie oraz Legionowie. Przedstawiciele ministerstwa uspokajają, że próby są rutynowym działaniem zaplanowanym wcześniej przez wojskowych ekspertów. Mieszkańcy nie mają żadnych powodów do obaw, ponieważ realizowane testy są w pełni bezpieczne dla otoczenia.