Zamknięty węzeł i oficjalne objazdy

W trakcie weekendowych prac asfalciarskich wyłączone z ruchu zostaną wszystkie zjazdy i wjazdy na węźle. Kierowcy nie zjadą z Wisłostrady na ulicę Gwiaździstą ani nie wjadą z niej na główną trasę. Sama ulica Gwiaździsta w stronę Wisłostrady zostanie zamknięta tuż za skrzyżowaniem z ulicą Podleśną, gdzie pozostanie wyłącznie dojazd do posesji.

Dodatkowo w niedzielę, 22 listopada w godzinach od 7:00 do 17:00, wyłączony z ruchu zostanie prawy pas Wisłostrady nad ulicą Gwiaździstą w kierunku Śródmieścia.

Jak ominąć utrudnienia?

Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył trasę objazdową prowadzącą ulicami: Wisłostradą, Aleją Wittek i ulicą Marymoncką do Podleśnej, a dalej Podleśną, Gwiaździstą i Krasińskiego. Utrudnienia można również ominąć, wybierając przejazd Wisłostradą, Trasą S8 i ulicą Marymoncką lub trasą przez ulice Krasińskiego, Słowackiego i Marymoncką.

Zmiany w kursowaniu autobusów WTP

Na czas prowadzenia prac całkowicie zamknięta zostanie pętla autobusowa na ulicy Gwiaździstej, co zmusiło Warszawski Transport Publiczny do wprowadzenia sporych zmian w kursowaniu pojazdów:

Linia 122: skończy trasę na ulicy Podleśnej, a w kierunku Osiedla Górczewska pojedzie ulicami Podleśną, Klaudyny, Rudzką i Mickiewicza.

skończy trasę na ulicy Podleśnej, a w kierunku Osiedla Górczewska pojedzie ulicami Podleśną, Klaudyny, Rudzką i Mickiewicza. Linia 157: w kierunku Metra Słodowiec pojedzie ulicami Podleśną i Marymoncką, a w stronę Szczęśliwic skieruje się ulicami Marymoncką, Żeromskiego, Sacharowa, Marymoncką i Podleśną.

w kierunku Metra Słodowiec pojedzie ulicami Podleśną i Marymoncką, a w stronę Szczęśliwic skieruje się ulicami Marymoncką, Żeromskiego, Sacharowa, Marymoncką i Podleśną. Linia 185: zatrzyma się na ulicy Gwiaździstej za skrzyżowaniem z Podleśną, a w stronę Ursynowa pojedzie ulicą Potocką do Mickiewicza.

zatrzyma się na ulicy Gwiaździstej za skrzyżowaniem z Podleśną, a w stronę Ursynowa pojedzie ulicą Potocką do Mickiewicza. Linia 197: dojedzie ulicą Marymoncką tylko do Metra Słodowiec, natomiast w stronę Cmentarza Wolskiego pojedzie ulicami Marymoncką, Żeromskiego, Sacharowa i Marymoncką.

dojedzie ulicą Marymoncką tylko do Metra Słodowiec, natomiast w stronę Cmentarza Wolskiego pojedzie ulicami Marymoncką, Żeromskiego, Sacharowa i Marymoncką. Linia 121: wyłącznie w sobotę, 21 listopada, zakończy bieg na przystanku Rudzka przy Rondzie Ruda.

Kolejne prace od poniedziałku

Zakończenie asfaltowania węzła nie oznacza natychmiastowego końca utrudnień na tym odcinku. Od poniedziałku, 23 listopada od godziny 7:00, rozpocznie się rozbiórka tymczasowej przewiązki przy Moście Grota Roweckiego. Z tego powodu zamknięte będą lewe pasy na obu jezdniach Wisłostrady. Ta faza prac potrwa do końca soboty, 28 listopada.

Równolegle prowadzone będą prace przy remoncie dylatacji nad ulicą Gwiaździstą. Roboty te będą realizowane wyłącznie nocami, w godzinach od 22:00 do 6:00, począwszy od poniedziałkowej nocy, 23 listopada. Drogowcy będą sukcesywnie zamykać jeden lub dwa pasy ruchu, najpierw w kierunku Śródmieścia, a następnie w stronę Łomianek. Wszystkie utrudnienia związane z dylatacją zakończą się w sobotę, 28 listopada o godzinie 6:00.