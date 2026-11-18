Cała ta sytuacja przypomina scenariusz filmowy, choć wydarzyła się naprawdę. W 2024 roku 31-letni Łukasz G. oraz 27-letni Sebastian W. usłyszeli wyroki siedmiu lat pozbawienia wolności za udział w tragicznej bójce z 8 maja 2022 roku, która zakończyła się śmiercią 29-latka. Kiedy w 2025 roku Sąd Apelacyjny utrzymał tę decyzję w mocy, wydawało się, że temat jest definitywnie zamknięty. Obrońcy skazanych dopatrzyli się jednak istotnego szczegółu. Ustalili oni, że orzekająca w tej sprawie kobieta była neosędzią. W tej sytuacji Sąd Najwyższy nie miał innego wyjścia i na przełomie czerwca oraz lipca 2026 roku unieważnił dotychczasowe rozstrzygnięcie. W efekcie cały proces musiał wystartować od samego początku. Taki obrót spraw niezwykle cieszy adwokatów, którzy otrzymali właśnie szansę na wywalczenie znacznie niższej kary, a być może nawet całkowitego uniewinnienia dla swoich klientów.

15

Bójka na Nowym Świecie. Awantura na pierwszej rozprawie nowego procesu

Inauguracyjne posiedzenie w nowym procesie błyskawicznie przerodziło się w ogromne zamieszanie. Na salę rozpraw wprowadzono oskarżonych, z których Sebastian W. miał na sobie bluzę marki BOSS, a Łukasz G. zegarek Giorgio Armani. Zanim ktokolwiek zdążył zabrać głos, doszło do ostrego spięcia.

Obrońca Łukasza G., mecenas Łukasz Piętka, podniósł się z miejsca i stanowczo zażądał przerwania posiedzenia. Prawnik argumentował, że nie miał wcześniej możliwości skonsultowania się ze swoim klientem. Wyjaśniał przy tym, że w takich warunkach przygotowanie linii obrony jest niemożliwe, a na domiar złego przez sądowy błąd w dokumentach administracja aresztu nie wpuściła go na widzenie.

„W dniu dzisiejszym pół godziny przerwy w zupełności mi nie wystarczy. Nie wnoszę o to odroczenie dla kaprysu, lecz z przyczyn czysto obiektywnych. Bardzo proszę Wysoki Sąd o uwzględnienie wniosku, aby ten proces zagwarantował realną możliwość sprawowania rzetelnej obrony mojego klienta” − powiedział mec. Piętka.

W tej sprawie wypowiedział się również sam oskarżony.

„Chciałbym przede wszystkim przeprosić świadków, którzy musieli się stawić, jeśli rozprawa z mojego powodu dzisiaj nie ruszy. Chcę być jednak do wszystkiego przygotowany, bo tu waży się całe moje życie! Na tę chwilę jestem kompletnie bezradny: nie mam notatek, nie miałem kontaktu z obrońcą, a sam nie potrafię się bronić. Nie mam w tym żadnego doświadczenia” − powiedział Łukasz G.

Nieustępliwy okazał się jednak prokurator Szymon Banna. Oskarżyciel zaznaczył, że strony miały aż pięć miesięcy na odpowiednie przygotowanie się i wykluczył jakiekolwiek odraczanie terminu. Sąd podzielił jego stanowisko, nakazując dalsze prowadzenie czynności.

Sonda Czy kary za pobicie powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania

Śmierć 29-latka na Nowym Świecie. Świadkowie ponownie złożyli zeznania

Ostatecznie na salę sądową wezwano świadków, którzy po raz kolejny musieli wracać pamięcią do wydarzeń z tamtej tragicznej nocy. Znajoma zamordowanego Maćka, 25-letnia Weronika G., relacjonowała moment, w którym agresorzy zaczęli rzucać w ich stronę kawałkami szkła lub lodem.

„Maciek stanął w naszej obronie. Był sam przeciwko kilku. W pewnym momencie padł... Zdałam sobie sprawę, że został dźgnięty” − mówiła.

Podczas środowej rozprawy (18 listopada) przed sądem wystąpił również 26-letni Sebastian B., który wieczorem 8 maja 2022 roku przebywał na Nowym Świecie. Mężczyzna zeznał, że zauważył zbiegowisko i sam próbował nawet odciągać napastników od atakowanego człowieka. Gdy 29-latek otrzymał cios nożem, świadek natychmiast wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe.

Następny termin rozprawy wyznaczono na 7 grudnia.