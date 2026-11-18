W czasie Powstania Warszawskiego służył jako łącznik w batalionie „Kiliński”, później także w Harcerskiej Poczcie Polowej.

Po kapitulacji Warszawy trafił do niemieckiej niewoli. Do Polski wrócił w październiku 1945 roku.

Po wojnie został naukowcem – w 1989 roku uzyskał tytuł profesora. Był autorem licznych publikacji i skryptów.

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Od Szarych Szeregów do Powstania Warszawskiego

Tadeusz Wojciechowski został wprowadzony do konspiracji około 1942 roku przez kolegę z harcerstwa. Działał pod pseudonimem „Olek” i należał do Szarych Szeregów.

1 sierpnia 1944 roku, gdy nie pojawił się łącznik mający wskazać miejsce walki jego macierzystego oddziału, razem z kolegą dołączył jako ochotnik do batalionu „Kiliński”. Pełnił tam funkcję łącznika. Od połowy sierpnia służył w Harcerskiej Poczcie Polowej w Śródmieściu Północnym.

Po kapitulacji powstania trafił do niemieckich obozów jenieckich – najpierw Stalagu XI B Fallingbostel, a następnie Stalagu VI J Dorsten. Do kraju wrócił w październiku 1945 roku.

Po wojnie poświęcił się nauce

W 1948 roku rozpoczął studia w Katowicach. Zajmował się ekonomiką przedsiębiorstw, marketingiem dóbr produkcyjnych, zarządzaniem i planowaniem marketingowym. W czerwcu 1989 roku uzyskał tytuł profesora. Napisał liczne publikacje naukowe i skrypty.

Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

„Warszawa będzie o Panu pamiętać”

O śmierci profesora poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspomnienie opublikował także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Panie Tadeuszu – dziękujemy za wszystko. Warszawa będzie o Panu pamiętać” – napisał. Ostatnie lata życia prof. Wojciechowski spędził w podwarszawskich Markach.