5-letni Szymon Kowalczyk w Dubaju. Potrzeba 14 milionów na terapię

Podróż 5-letniego Szymka Kowalczyka z Kotunia do Dubaju stanowi przełomowy moment w zmaganiach o jego sprawność i życie. Losy chłopca udowadniają, jak ogromne znaczenie ma determinacja, wiara oraz bezinteresowna pomoc darczyńców. Dzięki wpłatom ludzi dobrej woli na specjalną zbiórkę, marzenie o rozpoczęciu walki z zanikiem mięśni w zagranicznej placówce medycznej stało się rzeczywistością. Do ostatecznego sukcesu droga jest jednak daleka, ponieważ całkowity koszt terapii wynosi aż 14 milionów złotych. Towarzysząca wnukowi na miejscu 55-letnia pani Agata Kozubaj, pełniąca rolę jego babci i prawnej opiekunki, wierzy jednak, że hojność obcych ludzi pozwoli zgromadzić pełną sumę.

Szymon Kowalczyk i Tymek Kalata w klinice. Czas na kluczowe badania

W podróży do dubajskiej kliniki 5-latkowi towarzyszył 15-letni Tymek Kalata z Siedlec. Nastolatek ma już za sobą zakończoną sukcesem terapię genową, a obecna wizyta wiąże się z koniecznością wykonania u niego testów kontrolnych po zaaplikowaniu zmodyfikowanych genów.

Szymon musi teraz przejść przez długą listę niezwykle męczących testów oraz procedur medycznych. Mimo dużego obciążenia, każdy kolejny dzień spędzony na zabiegach diagnostycznych przybliża chłopca do głównego celu, czyli zastosowania terapii genowej zatrzymującej rozwój wyniszczającej choroby.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a i porzucenie przez matkę. Trudna historia Szymka

Dramat chłopca rozpoczął się, gdy miał zaledwie półtora roku. Lekarze wykryli u niego wówczas dystrofię mięśniową Duchenne’a, która powoli prowadzi do śmierci, wcześniej systematycznie odbierając dzieciom sprawność fizyczną oraz szansę na normalne dorastanie. Śmiertelna diagnoza nie była jednak jedynym ciosem, jaki spadł na malucha.

- Od chwili diagnozy jego mama Karolina (26 l.) przestała się nim opiekować. Była osobą, której stworzyłam rodzinę zastępczą. U nas przyszedł na świat Szymek, którego również otoczyliśmy opieką - relacjonuje pani Agata Kozubaj.

- Karolina wiedząc o śmiertelnej chorobie swojego dziecka uciekła ode mnie. Musiałam więc stworzyć rodzinę chłopczykowi, którego bardzo pokochałam. Apeluję o dalsze wpłaty na konto Szymka, bo przed nim jeszcze terapia genowa - tłumaczy opiekunka chłopca.

Osoby chcące wesprzeć leczenie chłopca mogą dokonywać wpłat za pośrednictwem zbiórki prowadzonej na portalu Siepomaga pod adresem: https://www.siepomaga.pl/szymon-kowalczyk.

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