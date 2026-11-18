Zabójstwo tynkarza Marka D. Prokuratura żąda dożywocia dla byłego policjanta

W pierwszej instancji mąż i ojciec trójki dzieci, Marcin Z., usłyszał wyrok 30 lat pozbawienia wolności za zbrodnię z 5 czerwca 2024 roku, której ofiarą padł budowlaniec Marek D. Z ustaleń warszawskiego Sądu Okręgowego wynika, że były funkcjonariusz policji zamordował wykonawcę, aby uniknąć uregulowania długu wynoszącego około 29 tys. zł za zrealizowane zlecenie. Po odebraniu mężczyźnie życia sprawca odciął mu głowę, poćwiartował ciało, a następnie podpalił szczątki i usiłował usunąć ślady przestępstwa.

Takie rozstrzygnięcie sądu nie usatysfakcjonowało żadnej ze stron procesu. Zarówno oskarżyciel publiczny, jak i pełnomocnik reprezentujący bliskich zamordowanego tynkarza wnioskują o karę dożywotniego więzienia.

Z kolei obrońcy oskarżonego domagają się uchylenia wyroku i ponownego rozpoznania sprawy od samego początku, a w przypadku odrzucenia tego wniosku wnoszą o obniżenie kary do 15 lat odsiadki.

Ostatnia odsłona procesu apelacyjnego miała miejsce 18 listopada w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Funkcjonariusze wprowadzili Marcina Z. na salę rozpraw zakutego w podwójne kajdanki zespolone na dłoniach i nogach. Co istotne, bliskich zamordowanego Marka D. nie odgrodzono pasem bezpieczeństwa od reszty obecnych na sali osób.

Przez cały czas były policjant zachowywał pełen spokój i ograniczał swoje ruchy do minimum. Ani razu nie spojrzał w kierunku obecnych na sali żony oraz córki swojej ofiary, a momentami wyglądał na wręcz znudzonego przebiegiem posiedzenia.

Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS

Proces Marcina Z. w Warszawie. Obrona twierdzi, że doszło do bójki

Zespół obrońców przekonuje, że jedyny logiczny scenariusz tamtych zdarzeń to ten, który prezentuje sam oskarżony. Marcin Z. konsekwentnie twierdzi, że wdał się z Markiem D. w szarpaninę, podczas której tynkarz upadł i uderzył głową o podłogę, co skłoniło byłego policjanta do błędnego wniosku o zgonie mężczyzny. Badania biegłych wykazały jednak, że budowlaniec żył do momentu, w którym oprawca przystąpił do odcinania mu głowy.

Adwokaci dowodzą, że ich klient uległ nagłej panice, co pchnęło go do podejmowania chaotycznych i całkowicie pozbawionych logiki kroków. Reprezentujący go prawnicy zwrócili uwagę, że na paralizatorze, który według prokuratury posłużył do obezwładnienia tynkarza, śledczy nie zabezpieczyli śladów DNA należących do oskarżonego ani do ofiary. Co więcej, sekcja zwłok pokrzywdzonego nie wykazała na jego ciele obrażeń świadczących o porażeniu prądem elektrycznym.

„Gdyby to było zaplanowane zabójstwo, Marcin Z. przygotowałby się do niego skutecznie. Jako były policjant powinien wiedzieć, że zostawiając dokumenty zmarłego i kupując sprzęt własną kartą, z którego potem skorzystał by pozbyć się ciała, nie uniknie zatrzymania” – argumentowali obrońcy.

Wspomniane zakupy obejmowały między innymi palnik, piłę oraz wiadro. Oskarżony nabył wszystkie te narzędzia w markecie Leroy Merlin na dzień przed dokonaniem zbrodni.

Ponadto należący do zespołu obrony mecenas Bartosz Marczak podnosił na sali sądowej, że w trakcie procesu przed sądem pierwszej instancji popełniono rażące błędy proceduralne.

„Najbardziej sprawiedliwym rozstrzygnięciem byłoby uchylenie wyroku i doprowadzenie do sytuacji, w której proces przed sądem pierwszej instancji zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami postępowania” – mówił mecenas.

Wśród najcięższych zarzutów podnoszonych przez obronę znalazł się sposób przeprowadzenia badań psychiatrycznych przez biegłego, które stały się podstawą do wydania opinii potwierdzającej pełną poczytalność Marcina Z. w chwili czynu.

„Biegła nie zadawała żadnych pytań, badanie trwało 2-3 minuty przy otwartych drzwiach i policjantach, którzy to komentowali. Było to bardzo zastanawiające” – skomentował oskarżony.

Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS

Prokuratura i pełnomocnik rodziny Marka D. wnioskują o najsurowszy wymiar kary

Śledczy patrzą na tę sprawę z zupełnie innej perspektywy. Reprezentująca Prokuraturę Regionalną w Warszawie prokurator Beata Nowacka zaznaczyła, że zgromadzony materiał dowodowy bezsprzecznie potwierdza zaplanowany charakter tego morderstwa.

„Skazany był do niej przygotowany. Sąd pierwszej instancji uznał jego winę, natomiast stwierdził, że sprawiedliwą i adekwatną karą będzie 30 lat pozbawienia wolności, mając przede wszystkim na uwadze jego dotychczasowe życie” – mówiła prokurator.

W opinii oskarżycieli fakt, że były policjant nie wchodził wcześniej w konflikt z prawem, nie może przysłonić ogromu okoliczności obciążających. Śledczy akcentują niskie pobudki finansowe, drastyczny przebieg zbrodni, poćwiartowanie i podpalenie zwłok, a także późniejsze próby zatarcia śladów.

„Ilość okoliczności obciążających jest tak znaczna, że jedynie kara bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności może zostać uznana za sprawiedliwą i adekwatną” – argumentowała prokurator Beata Nowacka.

Zdaniem oskarżyciela publicznego sprawca realizował swój plan z zimną krwią, metodycznie i bez jakichkolwiek skrupułów. Mężczyzna zaniechał wezwania karetki czy patrolu policji i nie podjął próby ratowania Marka D., a tuż po odcięciu mu głowy skupił się na tuszowaniu zbrodni.

„Mając na względzie bezpieczeństwo społeczeństwa, należy wyeliminować oskarżonego z życia społecznego dożywotnio. W jego postawie nie znaleziono żadnych cech, które pozwalałyby uznać, że rokuje na przyszłość” – przekonywała oskarżycielka na sali rozpraw.

Śledczy całkowicie odrzucają tłumaczenia obrony, według których narzędzia wykorzystane do niszczenia zwłok zostały kupione z zamiarem przeprowadzenia standardowych prac remontowych.

Argumentację przedstawioną przez prokuraturę w pełni poparł również adwokat Wojciech Kępka-Mariański, który w procesie występuje jako pełnomocnik bliskich zamordowanego tynkarza.

„Trzydzieści lat to zdecydowanie za mało. Mamy do czynienia z kwalifikowanym typem zabójstwa. Sposób dokonania tej zbrodni, obchodzenia się ze zwłokami oraz okoliczności dotyczące samego oskarżonego przemawiają za zastosowaniem najwyższego wymiaru kary” – mówił prawnik. „Co trzeba zrobić w tym kraju, żeby dostać dożywocie!?” – pytał adwokat Wojciech Kępka-Mariański.

Pogrążona w żałobie rodzina wnioskuje także o przyznanie wyższych kwot tytułem zadośćuczynienia. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy zasądził na rzecz żony oraz córki ofiary po 250 tys. zł, jednak reprezentujący je prawnik domaga się podwojenia tych sum do poziomu 500 tys. zł dla każdej z nich.

Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS

Żona i córka zamordowanego Marka D. mówią o karze śmierci dla byłego policjanta

Zarówno wdowa po zamordowanym mężczyźnie, jak i jego córka są głęboko przekonane, że sprawca tej zbrodni nigdy nie powinien wyjść na wolność.

„Pieniądze nie mają już teraz znaczenia. Męża nie ma. Tak naprawdę chciałam kary śmierci dla tego człowieka, ale w Polsce nie ma takiej kary” – mówiła pani Monika, żona zamordowanego.

Kobieta zwróciła uwagę na postawę oskarżonego, który w trakcie rozpraw sądowych pozostawał całkowicie wyprany z emocji.

„Cały czas patrzył obojętnie. Tak jakby nic się nie stało, jakby to był proces o fakturę, o to, czy zapłacił mężowi za wykonaną usługę” – powiedziała pani Monika. Najsurowszego przewidzianego prawem wymiaru kary oczekuje także córka zabitego budowlańca.

„Już nic nie zwróci życia mojego taty, ale uważam, że ten człowiek powinien dostać najmocniejszy wyrok, jaki istnieje w tym kraju” – podkreśliła Nikola, córka zamordowanego.

Rodzina ofiary deklaruje determinację w walce o sprawiedliwość do samego końca. Bliscy tynkarza zdołali już uzyskać prawomocny wyrok w procesie cywilnym o nieuregulowaną należność, w którym, jak zaznacza wdowa, podpisana umowa oraz bezusterkowy protokół odbioru robót bezsprzecznie dowiodły słuszności ich roszczeń.

Były policjant Marcin Z. przeprasza rodzinę ofiary w Sądzie Apelacyjnym

Kiedy zakończyły się wystąpienia stron, ostatnie słowo należało do samego Marcina Z. Oskarżony poparł stanowisko swoich adwokatów i zwrócił się z przeprosinami do rodziny zabitego Marka D., wciąż jednak utrzymując, że nie planował zbrodni.

„Nie chciałem, żeby to się stało. Nie jestem bez winy i przyczyniłem się do tego. Próbuję sobie to wszystko poukładać w głowie” – powiedział Marcin Z.

Były funkcjonariusz zaapelował przy tym o zaprzestanie ataków w mediach oraz w sieci, które uderzają w jego najbliższych. Przekonywał sąd, że wskutek fali internetowego hejtu jego córka zmagała się z myślami samobójczymi.

„To jakaś abstrakcja. W życiu bym się nie spodziewał, że będę się bronił przed zbrodnią, której nie popełniłem. Proszę, aby sąd wymierzył mi karę za to, co zrobiłem, a nie za zbrodnię, o którą jestem oskarżany” – zwrócił się do składu orzekającego Marcin Z.

Oskarżony niezmiennie obstaje przy wersji, że przystępując do rozczłonkowywania ciała budowlańca, był przekonany o jego śmierci. Samo zacieranie śladów i niszczenie zwłok tłumaczył zaś silnym wzburzeniem oraz paniką wywołaną nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doprowadził.

Skład sędziowski Sądu Apelacyjnego podjął decyzję o odroczeniu publikacji wyroku do 30 listopada. Na ten termin zaplanowano również doprowadzenie oskarżonego Marcina Z. z aresztu na salę rozpraw.

Z chwilą odczytania werdyktu przez Sąd Apelacyjny orzeczenie w tej sprawie uzyska status prawomocnego. Uczestnikom procesu pozostanie wówczas jeszcze furtka w postaci kasacji do Sądu Najwyższego, przy czym wniosek taki nie może bazować jedynie na argumencie o nieadekwatności zasądzonej kary.