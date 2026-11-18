Robert C. miał 23 lata, gdy według śledczych dokonał zabójstwa. Pochodził z Białegostoku i służył w Legii Cudzoziemskiej we Francji.

Po zbrodni wyjechał do Francji. Tamtejsze władze nie zgodziły się na jego wydanie Polsce.

Sławomir K. został oskarżony o zlecenie zabójstwa. Grozi mu dożywocie.

Morderstwo zaplanowane z wyprzedzeniem

Według ustaleń śledczych Robert C. przyjechał do Nowego Miasta nad Pilicą z zamiarem zabicia konkretnego mężczyzny. Znał adres jego domu i miał przy sobie narzędzie zbrodni. Do zabójstwa doszło w mieszkaniu ofiary. Po wszystkim Robert C. miał schować narzędzie w łazience ówczesnego dworca PKS. Następnie wsiadł do autobusu do Warszawy, a stamtąd wyjechał do Francji.

Z ustaleń prokuratury wynika, że Robert C. miał działać na zlecenie Sławomira K. Obaj mężczyźni służyli wówczas w Legii Cudzoziemskiej. Według śledczych Sławomir K. przekazał wykonawcy adres ofiary oraz informacje, które miały pomóc mu w przeprowadzeniu zabójstwa i ucieczce.

Francja nie zgodziła się na wydanie Roberta C.

Sprawa nie została zapomniana. Po latach zajęli się nią policjanci z Archiwum X oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Działania prowadzili pod nadzorem prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Śledczy ustalili, że Robert C. pochodził z Białegostoku i w chwili zabójstwa miał 23 lata. 6 grudnia 2018 roku prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Mężczyzna mieszka we Francji i ma francuskie obywatelstwo. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, ale francuskie władze nie zgodziły się na jego wydanie Polsce.

Sławomir K. z aktem oskarżenia

Kolejny ważny krok w sprawie nastąpił w 2026 roku. 14 maja Sławomir K. usłyszał zarzut kierowania wykonaniem zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Pięć miesięcy później, 14 października, prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Radomiu.

Według śledczych Sławomir K. miał zlecić zabójstwo i przekazać Robertowi C. informacje, które umożliwiły mu dotarcie do ofiary oraz ucieczkę po zbrodni. Za zarzucany czyn grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. O jego winie zdecyduje sąd.