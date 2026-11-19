Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Warszawie

Według najnowszych danych ze stołecznych stacji pomiarowych, ogólny stan powietrza w stolicy jest dziś bardzo dobry. Taka korzystna sytuacja to zasługa dynamicznej pogody – odczuwalne podmuchy wiatru działają niczym naturalny, gigantyczny wentylator. Rozwiewają one dym z domowych kominów oraz spaliny samochodowe, nie pozwalając drobinom zanieczyszczeń gromadzić się tuż przy ziemi.

Mieszkańcy wszystkich dzielnic Warszawy mogą bez obaw planować aktywności poza domem. To doskonały moment na trening na świeżym powietrzu, zabawy z dziećmi na placu zabaw czy intensywne wywietrzenie mieszkania przed wieczorem.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej ocenić jakość powietrza, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Dopuszczalna norma dobowego stężenia dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. Z kolei dla drobniejszego pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³, choć Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by jego dobowa wartość nie przekraczała 15 µg/m³. Dzisiejsze odczyty w Warszawie wynoszą zaledwie od 1,3 µg/m³ do 7,2 µg/m³ dla PM10, co stanowi skromne 2%–14% dziennego limitu bezpieczeństwa. Oznacza to brak jakiegokolwiek zagrożenia ze strony pyłów zawieszonych.

Szczegółowe wyniki z poszczególnych punktów pomiarowych przedstawiają się następująco:

Warszawa, Al. Niepodległości (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 7.2 µg/m³, PM2.5: 3 µg/m³. Indeks jakości: Bardzo dobry .

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 7.2 µg/m³, PM2.5: 3 µg/m³. Indeks jakości: . Warszawa, ul. Tołstoja (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 2.6 µg/m³, PM2.5: 1.5 µg/m³. Indeks jakości: Bardzo dobry .

(pomiar z godz. 07:00) – PM10: 2.6 µg/m³, PM2.5: 1.5 µg/m³. Indeks jakości: . Warszawa, ul. Wokalna (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 2.9 µg/m³, PM2.5: 1.9 µg/m³. Indeks jakości: Bardzo dobry .

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 2.9 µg/m³, PM2.5: 1.9 µg/m³. Indeks jakości: . Warszawa, ul. Kondratowicza (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 4 µg/m³, PM2.5: 2.6 µg/m³. Indeks jakości: Bardzo dobry .

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 4 µg/m³, PM2.5: 2.6 µg/m³. Indeks jakości: . Warszawa, ul. Chrościckiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 1.3 µg/m³, PM2.5: 0.8 µg/m³. Indeks jakości: Bardzo dobry .

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 1.3 µg/m³, PM2.5: 0.8 µg/m³. Indeks jakości: . Warszawa, ul. Bajkowa (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 4.8 µg/m³, PM2.5: 2.6 µg/m³. Indeks jakości: Bardzo dobry .

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 4.8 µg/m³, PM2.5: 2.6 µg/m³. Indeks jakości: . Warszawa, ul. Grochowska (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 3.3 µg/m³, PM2.5: 2.5 µg/m³.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 3.3 µg/m³, PM2.5: 2.5 µg/m³. Warszawa, Al. Solidarności (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 4.1 µg/m³, PM2.5: 2.1 µg/m³.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, zanieczyszczona chmura, która powstaje z połączenia wilgoci w powietrzu z dymem z domowych pieców oraz spalinami z rur wydechowych. W bezwietrzne dni te drobinki brudu opadają nisko i tworzą niewidzialną kołdrę nad miastem, utrudniając oddychanie. Na szczęście silniejszy podmuch wiatru potrafi bardzo szybko rozgonić te zanieczyszczenia. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza gdy opiekujesz się dziećmi bądź osobami starszymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie