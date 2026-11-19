Dramatyczne chwile rozegrały się w mieszkaniu przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie, dokąd wróciła 25-letnia obywatelka Białorusi. Gdy kobieta odwieszała kurtkę, do środka wdarł się zamaskowany agresor. Mężczyzna powalił 25-latkę na podłogę i zaczął dusić, żądając przy tym wydania gotówki. Fizyczna przewaga napastnika uniemożliwiła zaatakowanej ucieczkę. Sprawca zrabował wartą 13 tys. złotych torebkę oraz wyceniony na 1,5 tys. złotych telefon komórkowy, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia.

Przed budynkiem na wspólnika oczekiwał 21-letni były partner poszkodowanej, który zlecił cały atak. Na kradzieży działania sprawców się jednak nie zakończyły. Obaj mężczyźni użyli komunikatora internetowego, aby zastraszyć obecnego chłopaka 25-latki i wymusić 20 tys. dolarów amerykańskich okupu.

W poszukiwania napastników błyskawicznie włączyli się kryminalni ze śródmiejskiego Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili, że sprawcy ukryli się w jednym z mieszkań na warszawskim Gocławiu.

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Zatrzymanie sprawców napadu na Gocławiu i zarzuty

Podejrzani zamknęli się od środka i odmawiali otwarcia drzwi, więc na miejsce wezwano strażaków, którzy sforsowali wejście siłą. W lokalu mundurowi obezwładnili dwóch obywateli Ukrainy mających 19 i 21 lat. Podczas przeszukania policjanci odzyskali zrabowany telefon oraz torebkę, a dodatkowo zabezpieczyli kilkadziesiąt porcji marihuany.

Śledczy ustalili, że pomysłodawcą przestępstwa był 21-letni ekspartner Białorusinki, który stał na czatach, podczas gdy zwerbowany przez niego młodszy kolega atakował kobietę. Prokuratura postawiła już zatrzymanym zarzuty rozboju, usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku oskarżyciela i zastosował wobec obu podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za rozbój, będący najcięższym z zarzucanych im czynów, kodeks karny przewiduje do 15 lat więzienia.