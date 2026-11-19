Polacy ponownie organizują pomoc dla Ukrainy. Cel to 10 mln zł

Pod koniec października 2026 r. rozpoczęła się druga edycja akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa”. Jej organizatorzy chcą zgromadzić 10 mln zł, które zostaną przeznaczone na zakup generatorów prądotwórczych. Urządzenia mają pomóc mieszkańcom Ukrainy przetrwać zimę w warunkach, w których dostęp do podstawowych mediów jest coraz bardziej niepewny.

Stan ukraińskiej infrastruktury energetycznej pogarsza się w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami. Ostrzeliwane są między innymi elektrownie, stacje transformatorowe i linie przesyłowe. W efekcie mieszkańcy muszą mierzyć się z powtarzającymi się przerwami w dostawach energii.

Brak prądu oznacza również problemy z ogrzewaniem i wodą

Skutki rosyjskich ataków są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców dużych miast. Awaria zasilania nie oznacza bowiem wyłącznie braku możliwości korzystania z oświetlenia czy urządzeń elektrycznych. W wielopiętrowych blokach może doprowadzić także do problemów z działaniem wind, ogrzewania oraz systemów dostarczających wodę.

To nie pierwsza taka zbiórka

Organizatorzy obecnej inicjatywy mogą liczyć na doświadczenia z poprzedniej edycji. Zbiórka przeprowadzona podczas minionej zimy przyniosła ponad 12 mln zł. Wsparło ją ponad 80 tys. darczyńców.

Zróbmy to znowu. Wejdźcie na zbiórkę, dorzućcie swoją cegiełkę na duże i małe generatory i poślijmy kolejne konwoje z pomocą do Kijowa. Każda wpłata ratuje przed mrozem, dostarcza ciepło do domów i wspiera funkcjonowanie infrastruktury krytycznej - ratuje życie - czytamy w opisie zbiórki na stronie pomagam.pl.

Wojna w Ukrainie trwa od 2014 roku. Polacy od początku ruszyli z pomocą

Konflikt rosyjsko-ukraiński nie rozpoczął się dopiero w lutym 2022 r. Jego początki sięgają 2014 r., kiedy Rosja zajęła i anektowała Krym, a następnie rozpoczęły się walki w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Przez kolejne lata trwały tam starcia ukraińskich sił zbrojnych z prorosyjskimi separatystami wspieranymi przez Moskwę. 24 lutego 2022 r. konflikt wszedł w zupełnie nową fazę. Tego dnia Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję, atakując Ukrainę z kilku kierunków.

Wiadomość o rosyjskiej agresji wywołała ogromną mobilizację społeczną w Polsce. Polacy organizowali zbiórki żywności, ubrań, leków i środków higienicznych. Wiele osób angażowało się w pomoc na granicy, a tysiące rodzin otworzyły swoje domy dla uchodźców uciekających przed wojną. Skala zaangażowania była więc ogromna i - jak widać - nadal jest.

Ciepło z Polski dla Kijowa - link do zbiórki

Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem zbiórki, jak najbardziej zachęcamy, a link do niej znajdziecie tutaj: Ciepło z Polski dla Kijowa.