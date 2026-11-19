Dramatyczne wydarzenia rozegrały się nocą z 3 na 4 września 2022 roku na terenie warszawskiego Wilanowa. Wówczas 32-letnia Magdalena D. sprawowała opiekę nad trójką swoich dzieci. Jej synowie mieli dziewięć oraz trzy lata, natomiast najmłodsza córeczka, Selena, urodziła się zaledwie miesiąc przed tymi wydarzeniami. To właśnie zgon niemowlęcia zapoczątkował zakrojone na szeroką skalę śledztwo, które miało wyjaśnić zarówno okoliczności zabójstwa dziewczynki, jak i brutalnej napaści na jej dwóch starszych braci. Jak relacjonował portal Onet, rodzina zajmowała lokal w nowym apartamentowcu na strzeżonym przez ochronę osiedlu z zielonym patio i kolorowym placem zabaw. Mieszkańcy regularnie widywali uśmiechniętą i sympatyczną matkę spacerującą z pociechami, które chętnie bawiły się z rówieśnikami. Jedna z sąsiadek podkreślała, że z lokalu nigdy nie dochodziły odgłosy kłótni, nikt nie skarżył się na tę rodzinę, dlatego trudno jej było powiązać ten spokojny obraz z informacją o zamordowaniu dziecka. O nocnym dramacie nie wszyscy dowiedzieli się od razu. Inna rozmówczyni portalu Onet zauważyła wprawdzie błyski policyjnych radiowozów, lecz uznała je za zwykłą kontrolę drogową, a prawdę o śmierci niemowlęcia w swoim budynku poznała dopiero kolejnego dnia. Pozostali lokatorzy także potwierdzali, że ich wiedza o sąsiadach ograniczała się do przelotnych, spokojnych spotkań na osiedlu, które nie zdradzały dramatu rozgrywającego się za zamkniętymi drzwiami.

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Atak matki w warszawskim Wilanowie. 9-latek wezwał pomoc i zrzucił klucze z balkonu

Z nieoficjalnych doniesień Polskiej Agencji Prasowej wynikało, że bezpośrednim wstępem do tragedii była sprzeczka pomiędzy Magdaleną a jej małżonkiem. Po awanturze mężczyzna wyszedł z domu, zostawiając żonę samą z trójką dzieci. Ten konkretny wątek regularnie pojawiał się później w doniesieniach prasowych, które wskazywały, że po kłótni z partnerem kobieta rzuciła się na synów i córeczkę. Sama chronologia wydarzeń nie dawała jednak pełnego obrazu motywacji sprawczyni, co wymagało przeprowadzenia szczegółowego śledztwa. Prowadzący sprawę ustalili, że matka użyła przemocy wobec wszystkich swoich dzieci. Miesięczna Selena otrzymała śmiertelne ciosy ostrym narzędziem w okolice klatki piersiowej, a chłopcy odnieśli zbliżone obrażenia. Ówczesne depesze Polskiej Agencji Prasowej informowały o ranach szyi u dziewięciolatka oraz urazie głowy u jego trzyletniego brata. Mimo odniesionych ran starszy z braci zdołał wysłać do babci wiadomość z informacją, że matka zamierza ich zabić, co skłoniło krewnych do natychmiastowego wezwania policji. Przybyli na miejsce dziadkowie oraz stryj zastali zamknięte drzwi, ale nawiązali kontakt ze starszym wnukiem, który wykazał się ogromną przytomnością umysłu i zrzucił im klucze z balkonu. Zgodnie z ustaleniami PAP, w tym samym czasie pod adres dotarli mundurowi, którzy weszli do lokalu razem z członkami rodziny.

W poszczególnych pokojach mieszkania odkryto ciało zamordowanej Selenki oraz jej dwóch poważnie rannych braci. Dziewczynka już nie żyła, natomiast obaj chłopcy wymagali natychmiastowej interwencji medycznej. Sprawczyni, Magdaleny D., nie zastano na miejscu zbrodni, gdyż zdołała zbiec przed przybyciem pomocy. Nadkomisarz Sylwester Marczak, pełniący funkcję rzecznika Komendy Stołecznej Policji, przekazał mediom, że poszkodowani chłopcy znaleźli się pod opieką lekarzy, a ich życiu nie zagrażało już niebezpieczeństwo. Równolegle funkcjonariusze wszczęli obławę za zbiegłą matką. W samym mieszkaniu pod nadzorem prokuratorów z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów trwały intensywne czynności polegające na zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych, którym towarzyszyły działania zmierzające do jak najszybszego ujęcia podejrzanej kobiety.

Do akcji poszukiwawczej skierowano funkcjonariuszy z komendy rejonowej, przewodników z psami tropiącymi oraz siły oddziału prewencji, a liczne patrole otrzymały rysopis i fotografię zbiegłej kobiety. Działania przyniosły efekt w niedzielę, 4 września 2022 roku, kiedy to przed godziną 16.00 Magdalena D. została ujęta na terenie cmentarza w Starych Babicach. Według słów rzecznika policji, samo zatrzymanie przebiegło bez zakłóceń. Wcześniej pojawiały się sygnały, że poszukiwana widziana była między innymi w Ożarowie Mazowieckim, natomiast bezpośrednio po ujęciu przewieziono ją pod policyjną eskortą do szpitala. Jeszcze 5 września śledczy nie potrafili określić terminu przesłuchania, potwierdzając jedynie oficjalnie fakt zatrzymania oraz hospitalizacji podejrzanej. W tamtym momencie było zdecydowanie za wcześnie, aby na bazie zachowania matki wyciągać wnioski co do jej poczytalności w trakcie zbrodni, choć wątek ten stał się później kluczowy dla postępowania. Przełom nastąpił 6 września, gdy Magdalenie D. ogłoszono zarzuty zabójstwa córki oraz usiłowania pozbawienia życia dwóch synów. Podejrzana przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia, których szczegółów prokuratura nie ujawniła ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci i tajemnicę śledztwa. Rzeczniczka Aleksandra Skrzyniarz poinformowała jednocześnie, że pierwsze rezultaty sekcji zwłok niemowlęcia wskazały jako przyczynę zgonu rany kłute zadane ostrym narzędziem.

Motywy zbrodni Magdaleny D. Prokuratura badała poczytalność matki z Wilanowa

Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa podejrzana trafiła do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. W grudniu 2022 roku śledczy zakomunikowali, że areszt został wydłużony do końca lutego, a gromadzenie materiału dowodowego wciąż trwa. Zanim akt oskarżenia trafił na wokandę, minęło jeszcze wiele miesięcy, które poświęcono między innymi na dokładne zbadanie stanu psychicznego aresztowanej Magdaleny D. Na wniosek oskarżyciela publicznego kobietę poddano obserwacji sądowo-psychiatrycznej z udziałem biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologa. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Szymon Banna, poinformował ostatecznie, że specjaliści nie znaleźli przesłanek wskazujących na niepoczytalność podejrzanej lub jej znacznie ograniczoną poczytalność. Oznaczało to, że matka może ponieść pełną odpowiedzialność karną przed sądem.

Warto zaznaczyć, że szerszy kontekst sytuacji rodzinnej nakreśliła po latach dziennikarka Hanna Dobrowolska w reportażu opublikowanym w lutym 2025 roku na łamach portalu Gazeta.pl. W materiale przywołano głosy o wcześniejszych problemach psychicznych kobiety, jej głębokim poczuciu osamotnienia oraz narastających sporach pomiędzy małżonkami. Sama Magdalena D. miała utrzymywać, że planowała popełnić samobójstwo, a zabójstwo dzieci traktowała jako sposób na uchronienie ich przed budzącą jej lęk przyszłością. Z tej samej publikacji wynika jednak, że sąd zupełnie inaczej zinterpretował pobudki oskarżonej, dopatrując się w jej czynie chęci zemsty na mężu i jego bliskich oraz czysto przedmiotowego potraktowania własnego potomstwa. W tekście przytoczono również krytyczny głos lekarza psychiatry, który kwestionował surowość wymierzonej kary. Wypowiedź ta stanowiła element szerszej debaty publicznej i dowodziła rozbieżności w ocenie tego dramatu, choć wiążąca decyzja należała wyłącznie do wymiaru sprawiedliwości.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów sfinalizowała śledztwo na początku sierpnia 2023 roku, przesyłając do sądu akt oskarżenia przeciwko Magdalenie. Kobieta odpowiadała za trzy przestępstwa, w tym pozbawienie życia miesięcznej córeczki oraz podwójne usiłowanie zabójstwa starszych chłopców. W przypadku synów zarzuty uzupełniono o spowodowanie obrażeń ciała naruszających funkcjonowanie narządów na czas krótszy niż siedem dni. Fakt, że bracia przeżyli, nie umniejszał winy matki, gdyż oskarżyciel konsekwentnie dowodził, iż kobieta działała z bezpośrednim zamiarem pozbawienia ich życia. Sąd musiał zatem rozstrzygnąć nie tylko kwestię zamordowania Seleny, ale również ocenić tę właśnie kwalifikację prawną, gdzie kluczowa była intencja sprawczyni, a nie sam rezultat napaści. Proces ruszył 20 września 2023 roku przed warszawskim Sądem Okręgowym. Ze względu na całkowite wyłączenie jawności rozpraw, media oraz opinia publiczna nie miały wglądu w treść zeznań świadków, wyjaśnienia samej oskarżonej ani w szczegóły opinii psychiatrycznych. Dziennikarzy informowano jedynie o kluczowych decyzjach procesowych, w tym o żądaniu prokuratora, który wnosił o skazanie matki na dożywocie.

Prawomocny wyrok dla Magdaleny D. Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie zabójstwa córki

Sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok 5 stycznia 2024 roku, wymierzając Magdalenie D. karę 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżoną uznano za winną zarówno zamordowania niemowlęcia, jak i próby pozbawienia życia dwóch starszych chłopców. Prokurator Szymon Banna w rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnił, że sąd zakwalifikował te działania jako ciąg przestępstw. Skład sędziowski w pełni zgodził się z oskarżycielem w kwestii winy matki, jednak nie zdecydował się na orzeczenie wnioskowanego dożywocia. Wyrok ten nie był prawomocny, dlatego prokuratura po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem zdecydowała się na złożenie apelacji od wymiaru kary. Sprawa trafiła ponownie na wokandę w listopadzie 2024 roku, kiedy to Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok 25 lat więzienia, lecz jednocześnie zaostrzył kryteria ubiegania się o wcześniejsze wyjście na wolność. Sędziowie postanowili, że skazana nabędzie prawo do wnioskowania o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po spędzeniu za kratami minimum dwudziestu lat.

Rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego nie zakończyło jednak batalii prawnej, gdyż obrońcy kobiety wnieśli kasację do Sądu Najwyższego. Wniosek ten został rozpatrzony niedawno, na początku października 2026 roku, przez skład orzekający pod przewodnictwem sędziego Adama Rocha. Ostateczną decyzję ogłoszono 9 października, kiedy to Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony i utrzymał wyrok w mocy. W całej tej sprawie najbardziej wstrząsającym wątkiem pozostaje śmierć zaledwie miesięcznej dziewczynki oraz dramatyczna wiadomość, którą do babci wysłał jej dziewięcioletni brat. To właśnie ten chłopiec zdołał powiadomić rodzinę o ataku matki, a chwilę później umożliwił krewnym wejście do zamkniętego lokalu. Jego postawa najprawdopodobniej ocaliła życie obu braciom, choć dla maleńkiej Selenki pomoc nadeszła zbyt późno. Choć zachowanie dziewięciolatka było dowodem niezwykłej odwagi, to żadne dziecko, które samo wymaga opieki i bezpieczeństwa, nie powinno znaleźć się w sytuacji zmuszającej je do walki o przetrwanie. Wydarzenia te z pewnością pozostawią w psychice chłopców trwały ślad.

Ostatecznym podsumowaniem tego rodzinnego dramatu przed obliczem wymiaru sprawiedliwości jest prawomocny wyrok 25 lat pozbawienia wolności dla Magdaleny D.