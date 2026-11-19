Na odcinku Legionowo Piaski–Tłuszcz pociągi nie kursują, pasażerów przewożą autobusy zastępcze.

W godz. 9–22 bilety Kolei Mazowieckich są honorowane w pociągach SKM S40 między Legionowem a Radzyminem.

Utrudnienia dotyczą również wybranych pociągów KM i PKP Intercity. Po awarii na Centralnej Magistrali Kolejowej część składów jedzie objazdami.

Wjechał hulajnogą wprost pod pociąg!

Remont linii kolejowej powoduje problemy

Jak wynika z porannego komunikatu WTP, utrudnienia na trasie między Legionowem a Tłuszczem są związane z niedokończonym remontem linii kolejowej nr 10. Na odcinku Emilianów–Krusze wstrzymano ruch pociągów i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Odwołano także pociąg Kolei Mazowieckich nr 51140 (RE92) na odcinku od stacji Legionowo Piaski do Tłuszcza. Zamiast niego pasażerowie muszą skorzystać z autobusów. Ich godziny przyjazdów i odjazdów mogą się zmieniać.

Wprowadzono również honorowanie biletów KM w pociągach SKM linii S40 na trasie Legionowo–Radzymin, w obu kierunkach. Można z niego korzystać w czwartek w godz. 9–22.

Awaria na Centralnej Magistrali Kolejowej. Pociągi zmieniły trasy

To nie jedyne problemy na kolei w czwartek. Po awarii na Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi PKP Intercity musiały korzystać z tras objazdowych. Zmiany mogą powodować opóźnienia i utrudniać podróż pasażerom jadącym przez Warszawę.

Sytuacja na torach może się zmieniać, dlatego przed podróżą warto sprawdzić komunikaty przewoźników. Aktualne informacje o opóźnieniach są dostępne na stronie Portalu Pasażera.