Nowe atrakcje na Jarmarku Warszawskim 2026 pod Pałacem Kultury

Z krajobrazu tegorocznej imprezy zniknął górujący nad terenem w ubiegłym roku diabelski młyn. Zamiast niego na odwiedzających czekają wieża widokowa z karuzelą, domek Świętego Mikołaja oraz Labirynt Psotnych Elfów. Tuż obok Pałacu Kultury wzniesiono również przypominający średniowieczną warownię biały zamek. Dodatkowo 4 grudnia otwarta zostanie „Warszawska Piernikowa Kraina”, czyli miejski namiot oferujący warsztaty piernikarskie.

Według szacunków organizatorów swoje stoiska otworzy około dwustu różnych wystawców. Odwiedzający kupią tam świąteczne upominki, ozdoby i rękodzieło, a także skosztują potraw regionalnych oraz dań kuchni z całego świata.

„Zadbaliśmy o to, co najważniejsze - bezpieczeństwo gości. Podczas odprawy z przedstawicielami organizatorów, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz miejskich służb rozmawialiśmy o zabezpieczeniu terenu wydarzenia, przygotowaniu infrastruktury, w tym betonowych zapór, oraz współpracy służb, tak aby wszyscy goście mogli czuć się bezpiecznie” – przekazał Rafał Trzaskowski tuż przed inauguracją targu.

Świąteczna atmosfera już za chwilę zagości w samym centrum Warszawy. W najbliższy piątek, 20 listopada, na Placu Centralnym rusza Jarmark Świąteczny, który objąłem patronatem. Jarmark będzie otwarty aż do 6 stycznia. W tym roku czeka na Was jeszcze więcej atrakcji, więcej wystawców i jeszcze więcej okazji, by poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Zanim jednak spotkamy się na jarmarku, zadbaliśmy o to, co najważniejsze - bezpieczeństwo wszystkich jego gości. To nasz absolutny priorytet. Podczas dzisiejszej odprawy z przedstawicielami organizatorów, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz miejskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo omówiliśmy najważniejsze kwestie związane z przygotowaniem jarmarku. Rozmawialiśmy między innymi o zabezpieczeniu terenu wydarzenia, przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury, w tym betonowych zapór, oraz współpracy służb, tak aby wszyscy goście mogli czuć się bezpiecznie. Chcemy, aby każdy - Warszawianki i Warszawiacy, a także goście odwiedzający stolicę - mogli bez obaw cieszyć się wyjątkową atmosferą świąt. Do zobaczenia na Placu Centralnym!— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 17, 2026

Jarmark Warszawski 2026 powiększony. Znamy dokładne godziny otwarcia

Kwestie bezpieczeństwa sprawiły, że tegoroczne wydarzenie zajmie znacznie większy obszar niż poprzednio. Targowisko obejmie nie tylko parking przy PKiN od ulicy Marszałkowskiej, lecz również fragment Placu Centralnego. Organizatorzy powiększyli strefę gastronomiczną i poszerzyli alejki między kramami, eliminując największy problem z zeszłego roku, kiedy to tłumy utykały w zbyt ciasnych przejściach.

Stołeczny bazar będzie działać codziennie w godzinach od 11 do 22, a Jarmark Warszawski potrwa aż do 6 stycznia 2027 roku. W Wigilię stoiska pozostaną nieczynne, natomiast w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia targ otworzy się o godzinie 12, a w Nowy Rok o godzinie 14.

Wydarzenie pod Pałacem Kultury to niejedyna tego typu impreza w mieście. Zgodnie z tradycją świąteczny jarmark wystartuje także przy murach na placu Zamkowym, a w listopadzie i grudniu mniejsze targi zaplanowano w poszczególnych dzielnicach.

Gdzie jeszcze odbędą się świąteczne jarmarki w Warszawie? Lista lokalizacji

* Od 21 listopada do 6 stycznia potrwa Jarmark Bożonarodzeniowy przy Barbakanie i Międzymurzu, oferujący drewniane domki handlowe, świąteczne dekoracje, upominki, produkty regionalne oraz strefę gastronomiczną.

* Między 27 listopada a 23 grudnia działać będzie Jarmark w Wola Parku, gdzie na świątecznych stoiskach pojawią się lokalni wystawcy z rękodziełem i pomysłami na prezenty.

* W dniach 28 i 29 listopada w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana odbędzie się Jarmark Adwentowy w Wilanowie z ofertą rękodzieła, dekoracji i wyrobów świątecznych.

* Na 6 grudnia zaplanowano Jarmark Świąteczny w Centrum Łowicka przy ulicy Łowickiej 21, podczas którego będzie można nabyć prezenty, ozdoby oraz wyroby rękodzielnicze.

* W weekend 5 i 6 grudnia w Parku Czechowickim zorganizowany zostanie Jarmark Świąteczny w Ursusie, gromadzący lokalnych twórców ze świątecznym asortymentem, dekoracjami i rękodziełem.

* Dnia 13 grudnia przy ulicy Kredytowej 1 odbędą się Targi Bożonarodzeniowe w Muzeum Etnograficznym, na których niezależni artyści sprzedawać będą ręcznie robione ozdoby choinkowe, tekstylia, ceramikę, biżuterię i inne dzieła sztuki.

* W dniach 19 i 20 grudnia będzie można odwiedzić Targi designu „Świąteczne Wzory” w Pałacu Kultury i Nauki, prezentujące polskie wzornictwo, odzież, naturalne kosmetyki, plakaty, ceramikę, biżuterię, świece, artykuły spożywcze oraz dodatki do domów.

* Przy ulicy Zakroczymskiej zorganizowany zostanie Wielki Targ Świąteczny w Fortecy Kręglickich (zwykle odbywa się dwa dni przed Bożym Narodzeniem, ale dokładnego terminu jeszcze nie podano), na którym producenci z kraju i zagranicy zaoferują wędliny, ryby, sery, pierogi oraz przetwory.

Stołeczna policja wzmacnia ochronę na Jarmarku Warszawskim

W związku z niedawnymi dramatycznymi zajściami w Krakowie warszawska policja skierowała dodatkowe patrole do ochrony stołecznego jarmarku bożonarodzeniowego.

„Jarmark będzie pilnowany zwiększoną liczbą funkcjonariuszy. Zależy nam na tym, aby całe wydarzenie przebiegło bezpiecznie. Teren, poza nami, będą zabezpieczać także służby ochroniarskie. Jesteśmy w stałym kontakcie z ratuszem i rekomendujemy im konkretne rozwiązania” – wyjaśnia w rozmowie z „Super Expressem” oficer prasowy KRP I, asp. Jakub Pacyniak.

Ze względów bezpieczeństwa mundurowi nie ujawniają dokładnej liczby funkcjonariuszy oddelegowanych do patrolowania terenu imprezy.