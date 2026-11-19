Czwartek, 19 listopada, to data wyczekiwana przez miliony fanów gier wideo na całym globie ze względu na debiut GTA 6. W tej niezwykle popularnej serii ucieczki przed policją, pościgi oraz kradzieże pojazdów stanowią codzienność wirtualnej rozgrywki. Wszystko wskazuje na to, że 15-letni mieszkaniec Góry Kalwarii zapragnął przeżyć podobną akcję na własnej skórze jeszcze przed oficjalnym wydaniem gry. Nastolatek zapomniał jednak, że w świecie rzeczywistym nie da się po prostu zresetować nieudanej misji za pomocą jednego przycisku.

Cała sprawa ma swój początek jeszcze w sierpniu. Wówczas na komisariat przyszedł 48-latek mieszkający w Górze Kalwarii, aby zgłosić kradzież jednośladu wycenionego na 1500 złotych. Maszyna była zaparkowana przed blokiem przy ulicy Budowlanych, jednak kiedy członek rodziny właściciela zamierzał skorzystać ze skutera, pojazdu już tam nie było.

Funkcjonariusze natrafili na zaginiony jednoślad na początku października na jednej z miejskich ulic, choć maszyna przeszła całkowitą metamorfozę. Ktoś poddał pojazd gruntownym przeróbkom, zdejmując tablicę rejestracyjną i zastępując oryginalny szaro-czerwony lakier kolorem różowym. Plan zmylenia służb mógłby się powieść, gdyby nie pewien istotny detal, którego nie da się zamaskować nawet najbardziej wymyślną farbą.

„Sprawdzenie numeru VIN pozwoliło jednak potwierdzić, że jest to jednoślad, którego kradzież zgłoszono w sierpniu” – informuje podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Śledczy szybko powiązali ze sprawą kradzieży 15-letniego chłopaka, który został już oficjalnie przesłuchany. Zgromadzony przez mundurowych materiał dowodowy zostanie teraz przekazany do wydziału rodzinnego i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. To właśnie tamtejszy wymiar sprawiedliwości podejmie ostateczne decyzje dotyczące przyszłości młodego sprawcy.

W ten sposób występek inspirowany serią GTA znalazł swój finał bez udziału strzelanin, widowiskowych wybuchów czy policyjnych pościgów. Całe przedsięwzięcie młodego złodzieja zakończyło się całkowitym fiaskiem wyłącznie przez weryfikację jednego numeru VIN.