Ewakuacja w Galerii Renova na Targówku. 13-latek dwukrotnie włączył alarm

Interwencja służb miała miejsce w niedzielę, 15 listopada, tuż przed godziną 16. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa-Targówek otrzymali wezwanie do Galerii Renova zlokalizowanej przy ulicy Rembielińskiej.

W centrum handlowym na mundurowych oczekiwali już pracownik ochrony oraz 13-latek wraz z matką. Policjanci od razu przystąpili do wyjaśniania okoliczności, które wymusiły wdrożenie procedur bezpieczeństwa w całym budynku. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że chłopiec poruszał się hulajnogą elektryczną po terenie podziemnego parkingu i w pewnej chwili postanowił uruchomić alarm przeciwpożarowy.

„Alarm przeciwpożarowy ma to do siebie, że działa z opóźnieniem. Kiedy za pierwszym razem wciśnięcie przycisku nie dało natychmiastowej reakcji, chłopak podjechał do drugiego alarmu, po czym go uruchomił” – przekazuje „Super Expressowi” policja.

Drugie podejście przyniosło natychmiastowy efekt i system został aktywowany. Przebywający w obiekcie ludzie usłyszeli komunikat nakazujący pilne opuszczenie centrum handlowego. W rezultacie z budynku ewakuowano ponad 50 pracowników oraz klientów.

Akcja straży pożarnej w Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej

Do akcji musiała wkroczyć również wezwana na miejsce straż pożarna. Ratownicy potraktowali ten sygnał z pełną powagą i dokładnie przeszukali obiekt, aby upewnić się, że wewnątrz budynku nie ma ognia ani innego niebezpieczeństwa.

Strażacy wykluczyli ryzyko pożaru dopiero po szczegółowej kontroli wszystkich pomieszczeń. Wówczas wydali zgodę na wznowienie pracy galerii, a wszyscy ewakuowani wcześniej ludzie mogli bezpiecznie wrócić do środka.

Zarzuty dla 13-latka za fałszywy alarm i jazdę hulajnogą bez uprawnień

Finał tej sprawy miał miejsce na komisariacie, dokąd policjanci przewieźli 13-latka. Z uwagi na młody wiek sprawcy, podczas wszystkich procedur towarzyszyła mu matka. Zgromadzona dokumentacja trafiła już na biurko funkcjonariuszy z północnopraskiego Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii, a chłopiec został przesłuchany w charakterze podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu.

„Policjanci przedstawili 13-latkowi zarzut wywołania fałszywego alarmu. Z racji na jego wiek sprawa została już przekazana do Sądu Rodzinnego, który zadecyduje o losie nastolatka” – dodają służby.

W trakcie policyjnego postępowania wyszło na jaw jeszcze jedno przewinienie nieletniego. Mundurowi ustalili, że chłopiec jeździł hulajnogą elektryczną nie posiadając do tego wymaganych uprawnień. To wykroczenie sprawi, że nastolatek musi liczyć się z dodatkowymi konsekwencjami.