W czwartkowe popołudnie 19 listopada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przekazał wieści o planach wydłużenia II linii metra o cztery dodatkowe stacje. Planowany fragment podziemnej kolejki o długości około 5,5 km ma połączyć ze sobą Bródno oraz Marymont. Włodarz miasta zakomunikował krótko: „Podjąłem decyzję”. Zamiast jednak zorganizować tradycyjną konferencję prasową, opublikował nagranie w sieci, przez co dziennikarze zostali pozbawieni możliwości zadania pytań o szczegóły tego kosztownego przedsięwzięcia.

W nagraniu udostępnionym na platformach Facebook oraz YouTube Rafał Trzaskowski podzielił się szczegółami inwestycji. „Mam dla was dobrą wiadomość, naprawdę dużą. Mówię o niej pierwszy raz. Podjąłem decyzję o przedłużeniu drugiej linii metra z drugiego końca, z Bródna. Cztery nowe stacje i około 5,5 km tunelu” – ogłosił prezydent Warszawy w swoim internetowym wystąpieniu.

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Nowa trasa II linii metra w Warszawie. Którędy pojedzie kolejka?

Według przedstawionych założeń podziemna kolejka wyruszy z Bródna, poprowadzi wzdłuż Trasy Toruńskiej przez Żerań, a następnie przejdzie tunelem pod dnem Wisły bezpośrednio na Marymont.

W swoim nagraniu prezydent stolicy sam zadaje pytanie „Co to daje?” i natychmiast wyjaśnia korzyści płynące z inwestycji. „Bródno i Targówek dostaną szybkie połączenie z Żoliborzem i Bielanami bez objazdu przez centrum. Na stacji Toruńska metro spotka się z koleją, z pociągami z Legionowa, Nowego Dworu i Modlina” – wylicza Rafał Trzaskowski.

Dzięki temu rozwiązaniu stacja Marymont zyska zupełnie nową funkcję i stanie się węzłem przesiadkowym łączącym trzy linie metra, a dokładnie pierwszą, drugą oraz planowaną czwartą.

Włodarz miasta podkreśla w nagraniu znaczenie tego projektu dla komunikacji. „Jedna przesiadka i cała Warszawa w zasięgu ręki. Ten odcinek jest w planach rozwoju metra od dawna, teraz przechodzi z planów do działania” – informuje Rafał Trzaskowski.

Kiedy ruszy budowa nowych stacji II linii metra? Rafał Trzaskowski wyjaśnia

Na ten moment ratusz nie wskazuje żadnej konkretnej daty wbicia pierwszej łopaty. Prezydent Warszawy otwarcie przyznał, że całe przedsięwzięcie jest inwestycją rozłożoną na lata, a wszystko rozpocznie się od prac przedprojektowych.

Włodarz stolicy odniósł się również do kwestii budżetowych na start inwestycji. „Pieniądze na pierwszy etap, czyli prace przedprojektowe, chcemy wkrótce wpisać do planu finansowego miasta” – zapowiedział Rafał Trzaskowski. W jego wystąpieniu zabrakło jednak informacji o całkowitych kosztach budowy oraz przybliżonej daty oddania nowych stacji do użytku pasażerów.

Aby zrealizować te plany, stołeczny samorząd będzie zmuszony szukać wsparcia finansowego w Unii Europejskiej oraz u rządu.

Dalsza rozbudowa metra w Warszawie. Plany dotyczące Ursusa i Gocławia

Prezydent Warszawy skomentował także głosy krytyki, które pojawiły się po zmniejszeniu nakładów na metro w budżecie miasta na przyszły rok. Rafał Trzaskowski zapewnił mieszkańców, że rozwój podziemnej kolei wcale nie wyhamowuje, a jedynie wchodzi w inną fazę realizacji.

„Metro w Warszawie nie kończy budowy, metro w Warszawie kończy jeden odcinek i zaczyna następny” – przekonuje Rafał Trzaskowski. Należy jednak pamiętać, że fizyczne rozpoczęcie prac przy tym kolejnym etapie, którym jest budowa III linii metra prowadzącej na Gocław, nastąpi najwcześniej w 2028 roku.

Jednocześnie stołeczny ratusz prowadzi przygotowania do wydłużenia II linii metra na przeciwległym krańcu miasta. Za stacją Karolin w kierunku Ursusa mają powstać trzy nowe stacje, a urzędnicy są obecnie na etapie wyłaniania firmy, która zajmie się pracami przedprojektowymi.

Jeżeli wszystkie zapowiedzi prezydenta Rafała Trzaskowskiego wejdą w życie, druga linia warszawskiego metra będzie rozbudowywana równolegle na obu swoich krańcach.