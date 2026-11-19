Zakłócenia dotyczą pierwszej linii metra.

Pociągi kursują obecnie tylko między Słodowcem a Kabatami.

Uruchamiana jest zastępcza linia autobusowa ZM1.

Przejechaliśmy się przez nowe stacje metra w Warszawie. Robią wrażenie!

Metro M1 nie dojeżdża do Młocin

Jak przekazał Warszawski Transport Publiczny, przyczyną problemów są kwestie techniczne w rejonie stacji Młociny. W związku z utrudnieniami pociągi pierwszej linii metra kursują w pętli między stacjami Słodowiec i Kabaty. Oznacza to, że składy nie obsługują obecnie odcinka od Słodowca do Młocin. Pasażerowie podróżujący w kierunku północnych stacji muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu.

Uruchamiają autobusy zastępcze

WTP poinformował o uruchamianiu autobusowej linii zastępczej ZM1. Ma ona pomóc pasażerom w przemieszczaniu się podczas przerwy w kursowaniu metra na części trasy. Podróżni powinni śledzić kolejne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ organizacja ruchu może się zmienić po usunięciu usterki.