Pogoda w piątek 20 listopada. Przejaśnienia, deszcz i śnieg w górach

W piątek, 20 listopada, pogoda w Polsce będzie bardzo zróżnicowana. W niektórych miejscach mieszkańcy zobaczą więcej słońca, w innych przez większą część dnia utrzyma się duże zachmurzenie i wystąpią opady. Najbardziej zimowa aura zapanuje wysoko w górach, gdzie spodziewane są opady śniegu i bardzo silne porywy wiatru.

W ciągu dnia nad większością kraju będzie sporo chmur. Jednak w północnej połowie Polski pogoda zacznie się stopniowo poprawiać. Od zachodu będą pojawiać się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. To właśnie mieszkańcy północnych i zachodnich regionów mają największe szanse na słońce.

Nie oznacza to jednak, że wszędzie będzie sucho. Synoptycy zapowiadają miejscami przelotny deszcz. Opady mogą występować w różnych częściach Polski, choć nie powinny być ciągłe.

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Atak zimy w Tatrach i Sudetach. Temperatura i silny wiatr w górach

Zimowa aura da o sobie znać w wyższych partiach Sudetów oraz Tatr, gdzie synoptycy zapowiadają opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Najmocniej sypnie wysoko w Tatrach, gdzie przybędzie 10 centymetrów śniegu.

Wskazania termometrów przypomną o typowym, chłodnym listopadzie. Najniższe wartości odnotują mieszkańcy północnego zachodu, gdzie lokalnie będzie tylko 4 stopnie Celsjusza. W centralnej Polsce temperatura wyniesie około 8 stopni Celsjusza, a najcieplej zrobi się na południowym wschodzie, gdzie słupki rtęci pokażą do 11 stopni.

Kierowcom i pieszym we znaki da się również wiatr, który na ogół będzie słaby i umiarkowany, jednak na wybrzeżu i południu kraju stanie się okresami dość silny oraz porywisty. Na terenach podgórskich porywy wiatru będą osiągać prędkość do 55 km/h.

Ekstremalne warunki pogodowe wystąpią natomiast wysoko na szczytach. W Tatrach podmuchy osiągną do 85 km/h, a w Sudetach prędkość wiatru wyniesie nawet 100 km/h, możliwe zamiecie i zawieje śnieżne.