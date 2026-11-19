Rencistka dwukrotnie padła ofiarą oszustów

Obecnie 56-letnia pani Danuta R., mieszkająca na co dzień w Łochowie w województwie mazowieckim, wraca do równowagi u swojej córki w Radzyniu Podlaskim po tym, jak straciła łącznie 73 tysiące złotych. Najbliżsi nie robią jednak załamanej kobiecie wymówek z powodu łatwowierności, która skutkowała utratą oszczędności, lecz zapewniają rencistce pełne wsparcie w tym niezwykle ciężkim dla niej okresie.

Koszmar 56-latki zaczął się pod koniec sierpnia 2025 roku, kiedy podczas letniego wypoczynku nad morzem odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako doradca inwestycyjny z jej banku. Rozmówca gwarantował wysokie zyski pod warunkiem zainwestowania na giełdzie kilku tysięcy złotych, a kolejne konwersacje tylko budowały w pani Danucie coraz większe zaufanie. Kobieta rozpoczęła wpłaty od kwoty 500 złotych i kontynuowała ten proceder przez kilka tygodni, obserwując na swoim rachunku rzekome wysokie prowizje od każdego wykonanego przelewu. Ostatecznie zmanipulowana przez przestępcę rencistka przelała jednorazowo 50 tysięcy złotych i dokładnie w tym momencie jej konto całkowicie zniknęło.

- Po zgłoszeniu na policję okazało się, że strona mojego konta bankowego została stworzona przez naciągaczy. Po zabraniu mi 68 tysięcy zwinęli fałszywkę się i tyle po nich - ubolewa pani Danuta.

- Strasznie dałam się nabrać, ale to nie wszystko. Pod koniec sierpnia tego roku zadzwonił do mnie telefon. Facet przedstawił się jako pracownik mojego banku i powiedział, że konto jeszcze raz zaatakowali oszuści. Wszystko wiedział o tym, co się stało przed rokiem i polecił przelanie oszczędności na stworzone przez bank konto, by uniknąć ewentualnych oszustw. Całe szczęście, że miałam tylko 5 tysięcy, bo przelałam je. Po chwili zorientowałam się, że znowu dałam się nabrać. Nich mój przykład będzie przestrogą dla innych - apeluje poszkodowana kobieta.

Oszuści zadzwonili do mieszkanki Siedlec. Druga próba wyłudzenia pieniędzy

Z podobnym telefonem od naciągaczy zmierzyła się również 68-letnia pani Zuzanna J. z Siedlec. Kobieta także miała już za sobą wcześniejsze przykre doświadczenia z oszustami, dlatego przy kolejnej próbie wyłudzenia wykazała się znacznie większą czujnością.

- Nie dałam się wrobić jeszcze raz - podsumowuje krótko seniorka.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach ostrzega przed metodami oszustów

Historie pań Danuty oraz Zuzanny to tylko przykłady, gdyż z miesiąca na miesiąc przybywa poszkodowanych osób, które tracą ogromne sumy pieniędzy. Złodzieje stale modyfikują swoje metody i wykazują się coraz większą pomysłowością, aby wyłudzić od ofiar gotówkę lub dane osobowe.

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozwagę: „Zanim klikniesz, podasz swoje dane lub wykonasz przelew - zatrzymaj się i zastanów trzy razy. Sprawdź, komu powierzasz swoje pieniądze”.

W celu uniknięcia podobnych zagrożeń warto stosować się do wskazówek opublikowanych przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach.

Unikaj bezmyślnego otwierania linków, które znajdują się w podejrzanych wiadomościach od obcych osób, artykułach czy też reklamach.

Przed ulokowaniem kapitału dokładnie prześwietl oferentów, samą firmę oraz platformę inwestycyjną, a także upewnij się, że dany podmiot figuruje w spisach Komisji Nadzoru Finansowego.

Pod żadnym pozorem nie udostępniaj nikomu kodów autoryzacyjnych, haseł, loginów oraz pozostałych informacji, które dają wgląd w twoją bankowość elektroniczną.

Powstrzymaj się od otwierania formularzy i instalowania programów przesyłanych przez nieznajomych, zwłaszcza gdy mają one związek z twoimi finansami.

Zawsze uważnie analizuj treść powiadomień podczas akceptowania operacji w aplikacji bankowej, weryfikując przy tym typ transakcji, jej kwotę oraz dane odbiorcy.

Odrzucaj polecenia wykonania przelewów wydawane przez telefonicznych konsultantów, którzy gwarantują wypłatę zysków bądź odzyskanie utraconych wcześniej środków.

Nigdy nie podejmuj decyzji w pośpiechu, ponieważ przestępcy celowo wywierają presję czasu, chcąc pozbawić cię szansy na spokojną analizę sytuacji.

W sytuacji, gdy pojawi się choćby cień podejrzenia, że padliśmy ofiarą przestępców, należy błyskawicznie powiadomić swój bank, zablokować dostęp do konta internetowego i zgłosić sprawę na policję.