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Rencistka dwukrotnie padła ofiarą oszustów
Obecnie 56-letnia pani Danuta R., mieszkająca na co dzień w Łochowie w województwie mazowieckim, wraca do równowagi u swojej córki w Radzyniu Podlaskim po tym, jak straciła łącznie 73 tysiące złotych. Najbliżsi nie robią jednak załamanej kobiecie wymówek z powodu łatwowierności, która skutkowała utratą oszczędności, lecz zapewniają rencistce pełne wsparcie w tym niezwykle ciężkim dla niej okresie.
Koszmar 56-latki zaczął się pod koniec sierpnia 2025 roku, kiedy podczas letniego wypoczynku nad morzem odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako doradca inwestycyjny z jej banku. Rozmówca gwarantował wysokie zyski pod warunkiem zainwestowania na giełdzie kilku tysięcy złotych, a kolejne konwersacje tylko budowały w pani Danucie coraz większe zaufanie. Kobieta rozpoczęła wpłaty od kwoty 500 złotych i kontynuowała ten proceder przez kilka tygodni, obserwując na swoim rachunku rzekome wysokie prowizje od każdego wykonanego przelewu. Ostatecznie zmanipulowana przez przestępcę rencistka przelała jednorazowo 50 tysięcy złotych i dokładnie w tym momencie jej konto całkowicie zniknęło.
- Po zgłoszeniu na policję okazało się, że strona mojego konta bankowego została stworzona przez naciągaczy. Po zabraniu mi 68 tysięcy zwinęli fałszywkę się i tyle po nich - ubolewa pani Danuta.
- Strasznie dałam się nabrać, ale to nie wszystko. Pod koniec sierpnia tego roku zadzwonił do mnie telefon. Facet przedstawił się jako pracownik mojego banku i powiedział, że konto jeszcze raz zaatakowali oszuści. Wszystko wiedział o tym, co się stało przed rokiem i polecił przelanie oszczędności na stworzone przez bank konto, by uniknąć ewentualnych oszustw. Całe szczęście, że miałam tylko 5 tysięcy, bo przelałam je. Po chwili zorientowałam się, że znowu dałam się nabrać. Nich mój przykład będzie przestrogą dla innych - apeluje poszkodowana kobieta.
Oszuści zadzwonili do mieszkanki Siedlec. Druga próba wyłudzenia pieniędzy
Z podobnym telefonem od naciągaczy zmierzyła się również 68-letnia pani Zuzanna J. z Siedlec. Kobieta także miała już za sobą wcześniejsze przykre doświadczenia z oszustami, dlatego przy kolejnej próbie wyłudzenia wykazała się znacznie większą czujnością.
- Nie dałam się wrobić jeszcze raz - podsumowuje krótko seniorka.
Komenda Miejska Policji w Siedlcach ostrzega przed metodami oszustów
Historie pań Danuty oraz Zuzanny to tylko przykłady, gdyż z miesiąca na miesiąc przybywa poszkodowanych osób, które tracą ogromne sumy pieniędzy. Złodzieje stale modyfikują swoje metody i wykazują się coraz większą pomysłowością, aby wyłudzić od ofiar gotówkę lub dane osobowe.
Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozwagę: „Zanim klikniesz, podasz swoje dane lub wykonasz przelew - zatrzymaj się i zastanów trzy razy. Sprawdź, komu powierzasz swoje pieniądze”.
W celu uniknięcia podobnych zagrożeń warto stosować się do wskazówek opublikowanych przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach.
- Unikaj bezmyślnego otwierania linków, które znajdują się w podejrzanych wiadomościach od obcych osób, artykułach czy też reklamach.
- Przed ulokowaniem kapitału dokładnie prześwietl oferentów, samą firmę oraz platformę inwestycyjną, a także upewnij się, że dany podmiot figuruje w spisach Komisji Nadzoru Finansowego.
- Pod żadnym pozorem nie udostępniaj nikomu kodów autoryzacyjnych, haseł, loginów oraz pozostałych informacji, które dają wgląd w twoją bankowość elektroniczną.
- Powstrzymaj się od otwierania formularzy i instalowania programów przesyłanych przez nieznajomych, zwłaszcza gdy mają one związek z twoimi finansami.
- Zawsze uważnie analizuj treść powiadomień podczas akceptowania operacji w aplikacji bankowej, weryfikując przy tym typ transakcji, jej kwotę oraz dane odbiorcy.
- Odrzucaj polecenia wykonania przelewów wydawane przez telefonicznych konsultantów, którzy gwarantują wypłatę zysków bądź odzyskanie utraconych wcześniej środków.
- Nigdy nie podejmuj decyzji w pośpiechu, ponieważ przestępcy celowo wywierają presję czasu, chcąc pozbawić cię szansy na spokojną analizę sytuacji.
W sytuacji, gdy pojawi się choćby cień podejrzenia, że padliśmy ofiarą przestępców, należy błyskawicznie powiadomić swój bank, zablokować dostęp do konta internetowego i zgłosić sprawę na policję.