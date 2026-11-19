Nowe przeprawy na ulicach Vogla i Prętowej

Planowane prace obejmują rozbiórkę dotychczasowych obiektów i wzniesienie nowej infrastruktury od podstaw. Urzędnicy czekają na oferty projektowe do 27 listopada 2026 roku. Przygotowanie pełnej dokumentacji zajmie około roku, po czym ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych.

Prace obejmą trzy kluczowe punkty w tej części stolicy:

most w ciągu ulicy Prętowej nad rzeką Wilanówką,

most w ciągu ulicy Vogla nad rzeką Wilanówką,

most w ciągu ulicy Vogla nad kanałem łączącym Jezioro Powsinkowskie z Jeziorem Wilanowskim.

Wyburzenie starych obiektów i wyższe standardy

Obecnie największy problem stanowi most na ulicy Prętowej. Jest wyjątkowo wąski, przez co samochody nie mogą się na nim swobodnie minąć, a piesi nie mają do dyspozycji żadnego chodnika. Przeprawy na ulicy Vogla również są zbyt ciasne, co uniemożliwia wyznaczenie nowoczesnych i wygodnych tras dla pieszych oraz rowerzystów.

Dlatego zaplanowano całkowite wyburzenie starych i budowę nowych przepraw. Po zakończeniu prac obiekty będą szersze, co pozwoli na swobodny przejazd w obu kierunkach na ulicy Prętowej. Ponadto na wszystkich mostach pojawią się nowoczesne chodniki oraz ścieżki rowerowe, które od jezdni odładczą solidne bariery ochronne.

Kolejny krok w stronę bezpieczeństwa na ulicy Vogla

Przebudowa mostów wpisuje się w szerszy plan usprawniania ruchu na tym obszarze. W zeszłym roku na ulicy Vogla pojawiły się progi zwalniające przy najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych. Zbierane dane dowodzą, że rozwiązanie to wyraźnie uspokoiło ruch.

W rejonie przystanków autobusowych średnia prędkość pojazdów spadła o ponad 20 km/h. Przed montażem barier aż 15 procent kierowców przekraczało tam prędkość 75 km/h. Po wprowadzeniu zmian 85 procent z nich nie jedzie szybciej niż 48 km/h, co realnie redukuje ryzyko groźnych zdarzeń drogowych.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe