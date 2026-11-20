Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Warszawie

Pomiary ze stacji monitoringu środowiska pokazują jednoznacznie, że ogólny stan powietrza w stolicy jest dziś bardzo dobry, a na pojedynczych punktach pomiarowych oceniany jako dobry. Zanieczyszczenia nie kumulują się przy ziemi, co zawdzięczamy dynamicznej pogodzie – wiatr sprawnie rozwiewa dym z pieców i spaliny samochodowe, nie pozwalając im tworzyć szkodliwej warstwy zanieczyszczeń.

To idealne warunki, by przewietrzyć mieszkanie i wpuścić do środka świeży strumień powietrza. Osoby aktywne fizycznie, dzieci oraz seniorzy mogą bez przeszkód planować treningi, spacery i zabawy na wolnym powietrzu, ciesząc się wysokim komfortem oddychania przez cały dzień.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić bezpieczeństwo powietrza, warto porównać odczyty ze stacji z obowiązującymi normami. Oficjalna polska norma dobowego bezpieczeństwa dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. W przypadku pyłu PM2.5 polskie przepisy określają normę roczną na poziomie 20 µg/m³, dlatego dla pomiarów dobowych warto odnieść się do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która sugeruje bezpieczny limit 15 µg/m³ w ciągu doby.

Dzisiejsze odczyty ze wszystkich warszawskich stacji wyraźnie pokazują, że stężenia pyłów są znikome i z dużą rezerwą mieszczą się w granicach bezpieczeństwa:

Warszawa, Al. Niepodległości (godz. 08:00) – PM10: 8.2 µg/m³ (zaledwie ok. 16% normy dobowej GIOŚ), PM2.5: 6.4 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji oceniono jako Dobry (indeksy dla pyłów PM10 i PM2.5: Bardzo dobry).

(godz. 08:00) – PM10: 8.2 µg/m³ (zaledwie ok. 16% normy dobowej GIOŚ), PM2.5: 6.4 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji oceniono jako (indeksy dla pyłów PM10 i PM2.5: Bardzo dobry). Warszawa, ul. Tołstoja (godz. 07:00) – PM10: 5.5 µg/m³ (11% normy dobowej), PM2.5: 4.1 µg/m³. Ogólny indeks: Bardzo dobry .

(godz. 07:00) – PM10: 5.5 µg/m³ (11% normy dobowej), PM2.5: 4.1 µg/m³. Ogólny indeks: . Warszawa, ul. Wokalna (godz. 08:00) – PM10: 6.3 µg/m³ (ok. 13% normy dobowej), PM2.5: 5.3 µg/m³. Ogólny indeks: Bardzo dobry .

(godz. 08:00) – PM10: 6.3 µg/m³ (ok. 13% normy dobowej), PM2.5: 5.3 µg/m³. Ogólny indeks: . Warszawa, ul. Kondratowicza (godz. 08:00) – PM10: 7.4 µg/m³ (ok. 15% normy dobowej), PM2.5: 5.4 µg/m³. Ogólny indeks: Bardzo dobry (indeks PM10: Bardzo dobry, indeks PM2.5: Dobry).

(godz. 08:00) – PM10: 7.4 µg/m³ (ok. 15% normy dobowej), PM2.5: 5.4 µg/m³. Ogólny indeks: (indeks PM10: Bardzo dobry, indeks PM2.5: Dobry). Warszawa, ul. Chrościckiego (godz. 08:00) – PM10: 6.4 µg/m³ (ok. 13% normy dobowej), PM2.5: 5.5 µg/m³. Ogólny indeks: Bardzo dobry .

(godz. 08:00) – PM10: 6.4 µg/m³ (ok. 13% normy dobowej), PM2.5: 5.5 µg/m³. Ogólny indeks: . Warszawa, ul. Bajkowa (godz. 08:00) – PM10: 7.5 µg/m³ (ok. 15% normy dobowej), PM2.5: 5.6 µg/m³. Ogólny indeks: Bardzo dobry .

(godz. 08:00) – PM10: 7.5 µg/m³ (ok. 15% normy dobowej), PM2.5: 5.6 µg/m³. Ogólny indeks: . Warszawa, ul. Grochowska (godz. 08:00) – PM10: 6.4 µg/m³ (ok. 13% normy dobowej), PM2.5: 6 µg/m³ (stacja nie wyznaczyła ogólnego indeksu).

(godz. 08:00) – PM10: 6.4 µg/m³ (ok. 13% normy dobowej), PM2.5: 6 µg/m³ (stacja nie wyznaczyła ogólnego indeksu). Warszawa, Al. Solidarności (godz. 08:00) – PM10: 4.1 µg/m³ (ok. 8% normy dobowej), PM2.5: 4 µg/m³ (stacja nie wyznaczyła ogólnego indeksu).

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nienaturalna, toksyczna mgła powstająca z połączenia wilgoci w powietrzu oraz zanieczyszczeń – głównie dymu ze starych pieców domowych, kominów i spalin samochodowych. Gdy brakuje wiatru, te drobiny brudu wiszą nisko nad ziemią niczym szary, szkodliwy kloc, którym musimy oddychać. Aby skutecznie chronić swoje zdrowie, pamiętaj o **złotej zasadzie mieszkańca**: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza w swoim rejonie przed wyjściem na bieganie, długi spacer czy zabawę z dziećmi, szczególnie w sezonie grzewczym.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie