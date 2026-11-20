Opuncja z kolcami na stołówce w szkole w Piasecznie

Jadalne owoce kaktusa, czyli opuncje, charakteryzują się słodko-kwaskowatym smakiem, który przypomina połączenie gruszki, melona, figi oraz ogórka. Ze względu na pochodzenie tej rośliny na jej skórce często znajdują się glochidy, czyli bardzo drobne i kłujące ciernie.

Właśnie takie niepoddane żadnej obróbce i nieobrane z groźnej skórki owoce wydano na stołówce uczniom drugich klas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Jana Pawła II w Piasecznie. Sprawa miała bardzo przykre konsekwencje, o czym opowiedziała Radiu ZET przewodnicząca szkolnej Rady Rodziców Anna Grabowska. Z jej relacji wynika, że po zakończeniu posiłku wielu drugoklasistów skarżyło się na dotkliwy ból oraz kłucie i wymagało pomocy w gabinecie pielęgniarki.

- My się dowiedzieliśmy o tym dopiero, jak odbieraliśmy dzieci ze szkoły, jak dzieci zaczęły się skarżyć, że mają poutykane te igiełki w rączkach. Zdarzały się sytuacje, że dzieci brały tę opuncję niestety do buzi - przekazała w rozmowie z reporterami Radia ZET pani Anna, której synowie także są uczniami tej piaseczyńskiej szkoły.

Przewodnicząca zwróciła również uwagę na fakt, że w ogólnodostępnym jadłospisie brakuje szczegółowych informacji o serwowanych w danym dniu owocach, przez co opiekunowie nie wiedzą wcześniej, co dokładnie zjedzą ich pociechy.

Z relacji Anny Grabowskiej wynika ponadto, że intendentka tłumaczyła później rodzicom, iż umyte owoce zawinięto w chusteczki. Co zaskakujące, uczniowie mieli otrzymać opuncję wraz z instrukcją, aby zjedli ją dopiero po powrocie do domu, a nie na terenie placówki!

Nieświadome zagrożenia maluchy uległy jednak naturalnej ciekawości i postanowiły spróbować egzotycznego owocu jeszcze w szkole.

- Troszeczkę nie daję wiary tym słowom. Kontaktowałam się też z panią intendentką, ponieważ płacąc za posiłki nie płacimy po to, żeby dzieci jadły je w domu. Mogę kupić dzieciom to, co chcę, a w szkole chcę, żeby nie było głodne i za to płacimy - wyjaśniła w rozmowie z Radiem ZET Anna Grabowska.

Niebezpieczny owoc opuncji podano także przedszkolakom w Piasecznie

Na tym jednym incydencie sprawa się jednak nie zakończyła. Przewodnicząca Rady Rodziców poinformowała, że już następnego dnia owoce opuncji zaserwowano dzieciom w wieku przedszkolnym. Choć tym razem podano je bez skórki i pokrojone na kawałki, to wciąż znajdowało się w nich mnóstwo twardych pestek, stanowiących zagrożenie dla tak małych dzieci. W przypadku najmłodszych podopiecznych odpowiednie przygotowanie i konsystencja pożywienia mają kluczowe znaczenie z uwagi na wysokie ryzyko zadławienia. Ostatecznie żaden z przedszkolaków nie wymagał na szczęście interwencji lekarskiej.

Rodzice z Piaseczna żądają wyjaśnień od dyrekcji szkoły

W rozmowie z Radiem ZET Anna Grabowska podkreśliła, że kierownictwo placówki zupełnie nie kontroluje tego, co trafia na talerze uczniów.

- Szkoła odpowiada, a tak naprawdę pani dyrektor. Intendentka, na pytanie o to, z kim konsultuje jadłospisy, stwierdziła, że z nikim. Nie tak to powinno wyglądać, dyrektor powinien mieć nad tym nadzór - zaznaczyła przedstawicielka rodziców w wypowiedzi dla Radia ZET.

Dziennikarze Radia ZET próbowali uzyskać komentarz od dyrektorki zespołu szkolno-przedszkolnego, ale kierująca placówką nie odpowiedziała na zadane pytania.

„Zapewniam, że bezpieczeństwo dzieci jest dla dyrekcji sprawą priorytetową. Przedstawione kwestie wymagają szczegółowego wyjaśnienia i weryfikacji” - poinformowała krótko w rozmowie z Radiem ZET wicedyrektor placówki Sylwia Wirowska.

Burza w sieci po podaniu opuncji dzieciom w Piasecznie

Informacja o zaserwowaniu uczniom kłujących owoców trafiła na facebookowy profil „Piaseczno bez maski”. Publikacja wywołała lawinę pełnych oburzenia i gniewu komentarzy ze strony internautów.

„Kompletny brak wyobraźni. Ten meszek (mikro igiełki) naprawdę wbija się we wszystko. Owoc jest smaczny ale po obraniu (w rękawiczkach). Absolutnie nie dla dzieci!”

„O matko, nie wierzę. Miałam z tym owocem przygodę na wakacjach, chciałam zerwać jednego i zabrać do apartamentu, spróbować z dziećmi. Do domu nie doniosłam, całą drogę wyciągałam mikrokolce z rąk, dłonią przeniosłam na usta, dalej już się samo rozniosło, myślałam, że się uduszę. Jak można podać coś takiego dzieciakom w przedszkolu”

„Osoba odpowiedzialna za zakupy na stołówkę szkolna tzw. intendent trochę poszalała. Owszem można podać dzieciom dla odmiany jakiś egzotyczny owoc ale trzeba przekazać na kuchni, ze należy go podać w taki a taki sposób a nie dać dziecku do ręki owoc kaktusa.”

„Co tam się dzieje?! Serio - ktoś nie doczytał jak należy podawać jedzenie dzieciom?”

- komentują użytkownicy na profilu „Piaseczno bez maski”.