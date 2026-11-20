Zatrzymanie 16-latka w Warszawie przez kryminalnych z Bielan

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego na warszawskich Bielanach zdobyli informację o podejrzanym nieletnim. Z policyjnych ustaleń wynikało, że 16-latek wynajmuje w stolicy mieszkanie i składuje w nim zabronione substancje.

Około godziny 20 mundurowi pojawili się pod wytypowanym blokiem i rozpoczęli obserwację terenu. Po dwóch godzinach na jednym z podwórek zauważyli Toyotę, z której wysiadł młody chłopak, więc policjanci od razu podjęli decyzję o jego wylegitymowaniu.

Nerwowe zachowanie 16-latka wzbudziło czujność funkcjonariuszy, którzy postanowili przeszukać auto. Na podłodze pojazdu kryminalni znaleźli foliowe pakiety z suszem roślinnym, co potwierdziło ich wcześniejsze przypuszczenia. Znacznie większe ilości towaru odkryto jednak w samym lokalu.

Ponad 900 gramów narkotyków ukrytych w mieszkaniu nastolatka

Przeszukanie wynajmowanego mieszkania przyniosło kolejne rezultaty. W środku mundurowi natrafili na zawiniątka z folii aluminiowej oraz pakiety z jasnymi bryłkami, a część narkotyków nastolatek schował w szafce pod lodówką.

Zabezpieczone przez śledczych pakunki trafiły do szczegółowych badań laboratoryjnych. Ekspertyza potwierdziła, że policjanci przejęli ponad 380 gramów marihuany oraz przeszło 525 gramów mefedronu. W sumie w ręce mundurowych wpadło ponad 900 gramów nielegalnych środków.

Zatrzymany 16-latek trafił bezpośrednio do Policyjnej Izby Dziecka. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że nieletni dopuścił się posiadania znacznej ilości narkotyków, udzielania zakazanych substancji innym osobom oraz kierowania samochodem bez wymaganych uprawnień.

Sąd rodzinny zdecydował o losie 16-latka z narkotykami

Śledczy przekazali zebraną dokumentację do sądu rodzinnego, który zastosował wobec chłopaka środek tymczasowy. Decyzją wymiaru sprawiedliwości 16-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w schronisku dla nieletnich.

Dalsze losy młodego chłopaka zależą od ostatecznego rozstrzygnięcia sądu rodzinnego, który oceni jego winę i wyznaczy karę. Istnieje prawdopodobieństwo, że zatrzymany nastolatek odpowie za swoje czyny jak osoba dorosła.