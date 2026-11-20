Prace na ulicy Saskiej. Zmiany w organizacji ruchu od poniedziałku

Roboty drogowe rozpoczną się w poniedziałek, 23 listopada, około godziny 8:00. Wykonawca będzie prowadził prace na krótkich odcinkach jezdni ul. Saskiej pomiędzy Aleją Stanów Zjednoczonych a ulicą Zwycięzców. Mimo prowadzonych robót przejazd w obu kierunkach zostanie zachowany, jednak kierowcy muszą liczyć się ze sporym zwężeniem jezdni.

Utrudnienia będą zmieniać się wraz z postępem prac w kolejnych etapach:

Zjazd z Alei Stanów Zjednoczonych w stronę ulicy Zwycięzców zostanie zwężony w rejonie szkoły , ale pozostanie otwarty dla ruchu.

, ale pozostanie otwarty dla ruchu. Gdy prace przeniosą się na pas do skrętu w ulicę Brazylijską, manewr skrętu w prawo będzie możliwy ze środkowego pasa .

. Podczas robót na fragmencie od Brazylijskiej do Meksykańskiej ruch będzie odbywał się po jednym pasie w każdym kierunku , przy czym wyznaczona zostanie możliwość skrętu w ulicę Meksykańską.

, przy czym wyznaczona zostanie możliwość skrętu w ulicę Meksykańską. Zjazd z ulicy Saskiej w Aleję Stanów Zjednoczonych ma być dostępny przez cały czas trwania prac krawężnikowych.

Wymiana asfaltu w grudniu. Ulica Saska zostanie zamknięta

Prace związane z wymianą krawężników potrwają około dwóch tygodni i są bezpośrednim przygotowaniem do wymiany nawierzchni jezdni. Drogowcy planują układanie nowego asfaltu na początku grudnia.

Drugi etap inwestycji przyniesie znacznie poważniejsze utrudnienia. Na czas układania nowej nawierzchni ulica Saska na odcinku od ulicy Zwycięzców do Alei Stanów Zjednoczonych zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Szczegóły dotyczące objazdów oraz zmian w komunikacji miejskiej ZDM poda w osobnym komunikacie przed rozpoczęciem frezowania.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe