Wypadek wydarzył się w niedzielę po południu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Jagiellońskiej.

Do szpitali trafiły cztery osoby podróżujące Chryslerem i Hyundaiem.

Według wstępnych ustaleń kierowca Chryslera wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Policjant uratował z pożaru 17 osób, został ciężko ranny

Wypadek w Legionowie

Było około godz. 14:10, gdy na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Jagiellońskiej w Legionowie doszło do groźnego wypadku. Chrysler jechał od strony Zegrza w kierunku Warszawy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, jego kierowca nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie mimo czerwonego światła.

W tym samym momencie na skrzyżowanie wjeżdżał Hyundai. Jego kierowca poruszał się ulicą Jagiellońską i miał zielone światło. Samochody zderzyły się, cztery osoby potrzebowały pomocy medycznej.

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Rannych zabrały karetki i śmigłowiec

W Chryslerze podróżowało dwóch żołnierzy, w Hyundaiu – dwie osoby cywilne. Na miejsce skierowano trzy zespoły ratownictwa medycznego, trzy zastępy straży pożarnej i policję. Wezwano także śmigłowiec LPR. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do szpitali. Kierowca Chryslera poleciał śmigłowcem, pozostałe osoby zabrały karetki.

Wypadek oznaczał duże utrudnienia dla kierowców. Ulica Warszawska w kierunku Warszawy została całkowicie zamknięta, a policjanci skierowali samochody na objazdy. Funkcjonariusze prowadzą czynności, które mają pomóc dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia i ustalić jego okoliczności.

Źródło: Miejski Reporter