Na Lotnisku Chopina odwołano pięć przylotów z Brukseli i trzy odloty do tego miasta.

Zmiany dotyczą połączeń LOT-u i Brussels Airlines.

Strajk kontrolerów ruchu lotniczego w Belgii powoduje poważne zakłócenia w godzinach 7–21.

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Osiem odwołanych lotów między Warszawą a Brukselą

Poniedziałek jest trudnym dniem dla pasażerów planujących podróż między Polską a Belgią. Na tablicy Lotniska Chopina pojawiło się osiem odwołanych rejsów do i z Brukseli. Problemy dotyczą zarówno samolotów LOT-u, jak i Brussels Airlines.

Odwołano pięć przylotów z Brukseli do Warszawy. Chodzi o rejsy LOT-u LO 232 zaplanowany na godz. 9:50, LO 236 o godz. 12:30 i LO 238 o godz. 15:25. Nie przyleci również samolot Brussels Airlines SN 2555, który miał wylądować o godz. 17:15, ani wieczorny rejs LOT-u LO 234 zaplanowany na godz. 21:55.

Problemy dotyczą także pasażerów wylatujących z Warszawy. Z rozkładu skreślono trzy połączenia do Brukseli: LOT LO 237 o godz. 10:25, LOT LO 233 o godz. 16:50 oraz Brussels Airlines SN 2556 o godz. 18:05.

Strajk kontrolerów sparaliżował belgijskie lotniska

Przyczyną utrudnień jest ogólnokrajowy strajk w Belgii. Część pracowników służby kontroli ruchu lotniczego skeyes bierze udział w akcji protestacyjnej. Ze względu na zbyt małą liczbę dostępnych kontrolerów nie można zapewnić normalnej obsługi regularnych lotów.

Ograniczenia obowiązują w poniedziałek od godz. 7 do 21. Brussels Airport w Zaventem zapowiedziało odwołanie większości zaplanowanych przylotów i odlotów. Na lotnisku Charleroi w tych godzinach nie mogą odbywać się regularne starty ani lądowania.

Co z pasażerami? Sprawdzajcie status lotów

Osoby, które miały zaplanowaną podróż do Belgii lub powrót do Polski, powinny sprawdzić informacje bezpośrednio u przewoźnika. Warto kontrolować status rezerwacji także wtedy, gdy lot nie widnieje jeszcze jako odwołany. Zakłócenia w Belgii mogą bowiem wpływać na dalszą realizację połączeń.

Strajk jest częścią ogólnokrajowego protestu przeciwko polityce oszczędnościowej belgijskiego rządu. Utrudnienia dotyczą nie tylko lotnisk, ale również komunikacji publicznej. W Brukseli pasażerowie mogą mieć problemy z korzystaniem z metra, tramwajów i autobusów.