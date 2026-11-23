Krwawy atak w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle miał miejsce 29 listopada 2023 roku.

Mający wówczas 18 lat napastnik zranił troje uczniów, którzy musieli zostać hospitalizowani.

Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy, uznając ją za bezzasadną.

Brutalny atak w szkole podstawowej. Napastnik miał 15-lat

Atak nożownika w szkole w Kadzidle. Nastolatek ranił troje uczniów

W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle koło Ostrołęki, podczas lekcji z psychologiem, 18-latek wyszedł do łazienki. Po chwili wrócił do sali zamaskowany i uzbrojony w trzy noże. Rzucił się na uczniów.

Zaatakował trzy osoby. Jednego z pokrzywdzonych uderzył przedmiotem przypominającym pałkę, a następnie ugodził nożem w szyję. Kolejnej osobie zadał kilka ciosów, m.in. w klatkę piersiową. Trzeciego ucznia zranił w plecy. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Po ataku sprawca uciekł do lasu. Tam dokonał samookaleczenia, a następnie został odnaleziony przez policjantów.

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Przygotowywał się do zabójstwa

Według ustaleń śledczych nastolatek planował zabójstwo uczniów co najmniej od dwóch tygodni. Zamierzał później popełnić samobójstwo. W trakcie procesu częściowo przyznał się do winy. Przekonywał, że przez lata miał doświadczać przemocy psychicznej ze strony rówieśników. Twierdził również, że chciał zaatakować inne osoby, ale podczas zdarzenia spanikował i zadawał ciosy na oślep.

Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznali natomiast zaburzenia osobowości.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał go początkowo na 15 lat więzienia. W maju tego roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku podwyższył karę do 18 lat. Uznał, że oskarżony działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa trzech osób, a do ataku wcześniej się przygotował. Skazany ma również zapłacić pokrzywdzonym łącznie 230 tys. zł nawiązki.

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Obrońca próbował podważyć wyrok

Obrońca 21-latka złożył kasację do Sądu Najwyższego, licząc na zmianę prawomocnego orzeczenia. W poniedziałek, 23 listopada, zespół prasowy SN potwierdził PAP, że sąd oddalił ją jako oczywiście bezzasadną. Wyrok 18-lat więzienia jest prawomocny.