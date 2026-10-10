Ataki nożowników w polskich szkołach. Służby sprawdziły dziesiątki tysięcy placówek i zatrzymały 76 osób

Tragedia pod Wyszkowem. 37-letnia Daria zginęła z rąk 15-latka, zostawiając męża i dwoje dzieci

Życia tej rodziny nie da się już przywrócić do stanu sprzed 8 października. Policjanci podejmują jednak wszelkie działania, aby uchronić innych przed podobnym dramatem. W czwartek rano dwoje dzieci straciło mamę, która jak co dzień przyszła do pracy w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. 37-letnia Daria pracowała w tej placówce jako woźna.

Tego poranka do szkoły wtargnął 15-letni Wiktor S., który był jej absolwentem. Kobieta rozmawiała akurat z jedną z matek o nadchodzącym Dniu Nauczyciela, gdy wchodzący do budynku nastolatek zaatakował ją nożem. Mimo przeprowadzonej reanimacji życia 37-latki nie udało się uratować. Daria osierociła dwoje małych dzieci i pozostawiła męża, z którym planowała wspólną przyszłość. Napastnik, mieszkający zaledwie dwie ulice od szkoły, został obezwładniony przez dyrektora placówki, a następnie zatrzymany.

Ogólnopolskie działania służb w placówkach. Policja zatrzymała już 76 podejrzanych

Jak przekazała w sobotę, 10 października, policja, po ostatnich aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali już blisko 50 tys. placówek oświatowych i zatrzymali 76 osób. W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ostrołęce i pod Wyszkowem od piątku, 9 października, mazowieckie szkoły oraz przedszkola znajdują się pod dodatkowym nadzorem policjantów wspieranych przez strażników miejskich. Działania te służą zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży, nauczycielom i pozostałym pracownikom placówek oświatowych.

Do soboty, do godziny 6 rano, funkcjonariusze odnotowali 231 zdarzeń, w których prowadzą czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Łącznie policjanci skontrolowali dotąd blisko 50 tys. placówek oświatowych, a 76 osób zostało zatrzymanych.

- Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie - czytamy we wpisie Polskiej Policji na platformie „X”.

‼️Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 76 osób. Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 10, 2026

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Brutalne ataki w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach. Służby zapobiegły kolejnemu rozlewowi krwi w Sierpcu

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-letni napastnik zaatakował trzy osoby. Wśród nich była 37-letnia pracownica placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Mężczyzna miał przy sobie również plecak zawierający materiał wybuchowy domowej roboty.

Policjanci udaremnili również prawdopodobny atak w jednej ze szkół w Sierpcu. Funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który groził, że „zrobi coś złego”. Nastolatek usłyszał zarzuty, a decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na dwa miesiące.